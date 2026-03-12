https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/5g-baslangic-tarihini-bakan-uraloglu-duyurdu-ilk-sinyal-ne-zaman-verilecek-1104202128.html
5G başlangıç tarihini Bakan Uraloğlu duyurdu: İlk sinyal ne zaman verilecek?
5G başlangıç tarihini Bakan Uraloğlu duyurdu: İlk sinyal ne zaman verilecek?
Türkiye'de 5G hizmeti 1 Nisan'da ilk sinyalini verecek. 2 yıl içerisinde Türkiye'nin tamamında kullanıma sunulması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G hizmetinin 1 Nisan’da ilk sinyalini vereceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, 5G hizmetlerinin iki yıl içinde Türkiye’nin tamamında kullanıma sunulmasının hedeflendiğini de kaydetti. İlk sinyal ne zaman verilecek?Türkiye'nin 5G'ye geçiş süreci hakkında açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"5G'ye geçişle birlikte vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz haberleşme imkanına kavuşacak. 5G teknolojisi, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler, 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek."