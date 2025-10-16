Türkiye
5G ihalesi için büyük gün: İhale bugün BTK'da
5G ihalesi için büyük gün: İhale bugün BTK'da
5G ihalesi bugün gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden...
5G teknolojisi için yapılacak ihale bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleşiyor.1 Nisan'da başlıyorUlaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını aktardı.Uraloğlu, ihale kapsamındaki frekans bantlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şu bilgileri verdi:'Yeni dönemle mobil internet hızı artacak'5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
5G ihalesi bugün gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek." ifadesini kullandı.
5G teknolojisi için yapılacak ihale bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleşiyor.

1 Nisan'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını aktardı.
Uraloğlu, ihale kapsamındaki frekans bantlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şu bilgileri verdi:
"700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak."

'Yeni dönemle mobil internet hızı artacak'

5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz."
