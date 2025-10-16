https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/5g-ihalesi-icin-buyuk-gun-ihale-bugun-btkda-1100227241.html

5G ihalesi için büyük gün: İhale bugün BTK'da

5G ihalesi için büyük gün: İhale bugün BTK'da

5G ihalesi bugün gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden... 16.10.2025

5G teknolojisi için yapılacak ihale bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleşiyor.1 Nisan'da başlıyorUlaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını aktardı.Uraloğlu, ihale kapsamındaki frekans bantlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şu bilgileri verdi:'Yeni dönemle mobil internet hızı artacak'5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

