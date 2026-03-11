https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/zaharovadan-bmye-sert-tepki-bm-sekreterligi-ukraynalilasti-1104165252.html

Zaharova'dan BM'ye sert tepki: BM Sekreterliği Ukraynalılaştı

Zaharova'dan BM'ye sert tepki: BM Sekreterliği Ukraynalılaştı

Sputnik Türkiye

BM'nin Rusya'nın Bryansk kentindeki sivillere Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıya gösterdiği zayıf tepki, Zaharova tarafından eleştirildi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T10:25+0300

2026-03-11T10:25+0300

2026-03-11T10:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

bm genel sekreteri antonio guterres

ukrayna

bryansk

radyo sputnik

rusya sağlık bakanlığı

mariya zaharova

bm

birleşmiş milletler (bm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087380838_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9666c94d7794ee42067dcfacf3643387.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan saldırı karşısında BM Sekreterliği'nin sergilediği tutumu sert bir dille eleştirdi. Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, BM bünyesinde tarafsızlığın yitirildiğini belirterek kurumu 'Ukraynalılaşmakla' suçladı.'BM artık ortak bir ses değil'Zaharova, BM Sekreterliği çalışanlarının artık dünya genelini temsil eden tarafsız bir ses olmaktan çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:'Tarafsız olmayacaklarsa, neden varlar?'Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsünün 'sadece sivil tesislere yönelik saldırılara karşı olduklarını' belirten genel bir açıklama yapmasını yetersiz buldu. Rus yetkili, BM çalışanlarının üye ülkelerin ödediği aidatlarla maaş aldığını hatırlatarak, "Eğer görevlerini tarafsızca yapmayacaklarsa orada neden varlar?" sorusunu yöneltti.Saldırının bilançosuSalı günü gerçekleşen ve Kiev'in sorumluluğunu üstlendiği saldırıda, son verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların ve 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi. Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 20'sinin Bryansk Bölgesi'nde tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 9 kişinin ise başkent Moskova'ya sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan Rus yetkililer, Ukrayna güçlerinin sınır bölgelerindeki sivil halkı kasıtlı olarak hedef aldığını, Rus ordusunun ise buna karşılık sadece askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayii tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla operasyon düzenlediğini yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/zaharova-ukrayna-ordusunun-bryansk-saldirisina-iliskin-bilgiler-bmye-iletilecek-1104158286.html

ukrayna

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm genel sekreteri antonio guterres, ukrayna, bryansk, radyo sputnik, rusya sağlık bakanlığı, mariya zaharova, bm, birleşmiş milletler (bm)