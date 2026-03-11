Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zaharova'dan BM'ye sert tepki: BM Sekreterliği Ukraynalılaştı
Zaharova'dan BM'ye sert tepki: BM Sekreterliği Ukraynalılaştı
Zaharova'dan BM'ye sert tepki: BM Sekreterliği Ukraynalılaştı
BM'nin Rusya'nın Bryansk kentindeki sivillere Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıya gösterdiği zayıf tepki, Zaharova tarafından eleştirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan saldırı karşısında BM Sekreterliği'nin sergilediği tutumu sert bir dille eleştirdi. Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, BM bünyesinde tarafsızlığın yitirildiğini belirterek kurumu 'Ukraynalılaşmakla' suçladı.'BM artık ortak bir ses değil'Zaharova, BM Sekreterliği çalışanlarının artık dünya genelini temsil eden tarafsız bir ses olmaktan çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:'Tarafsız olmayacaklarsa, neden varlar?'Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsünün 'sadece sivil tesislere yönelik saldırılara karşı olduklarını' belirten genel bir açıklama yapmasını yetersiz buldu. Rus yetkili, BM çalışanlarının üye ülkelerin ödediği aidatlarla maaş aldığını hatırlatarak, "Eğer görevlerini tarafsızca yapmayacaklarsa orada neden varlar?" sorusunu yöneltti.Saldırının bilançosuSalı günü gerçekleşen ve Kiev'in sorumluluğunu üstlendiği saldırıda, son verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların ve 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi. Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 20'sinin Bryansk Bölgesi'nde tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 9 kişinin ise başkent Moskova'ya sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan Rus yetkililer, Ukrayna güçlerinin sınır bölgelerindeki sivil halkı kasıtlı olarak hedef aldığını, Rus ordusunun ise buna karşılık sadece askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayii tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla operasyon düzenlediğini yineledi.
Zaharova'dan BM'ye sert tepki: BM Sekreterliği Ukraynalılaştı

10:25 11.03.2026
BM'nin Rusya'nın Bryansk kentindeki sivillere Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıya gösterdiği zayıf tepki, Zaharova tarafından eleştirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan saldırı karşısında BM Sekreterliği'nin sergilediği tutumu sert bir dille eleştirdi.

Radyo Sputnik'e konuşan Zaharova, BM bünyesinde tarafsızlığın yitirildiğini belirterek kurumu 'Ukraynalılaşmakla' suçladı.

'BM artık ortak bir ses değil'

Zaharova, BM Sekreterliği çalışanlarının artık dünya genelini temsil eden tarafsız bir ses olmaktan çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"BM Sekreterliği personeli, artık tek bir BM sesinin temsilcisi olmaktan çıkıp, belirli bir ülkenin veya bir grup ülkenin lobisini yapan kişilere dönüştü. Bu anlamda BM Sekreterliği'nin 'Ukraynalılaşması' maalesef uydurma bir durum değil, acı bir gerçektir."

'Tarafsız olmayacaklarsa, neden varlar?'

Zaharova, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsünün 'sadece sivil tesislere yönelik saldırılara karşı olduklarını' belirten genel bir açıklama yapmasını yetersiz buldu.

Rus yetkili, BM çalışanlarının üye ülkelerin ödediği aidatlarla maaş aldığını hatırlatarak, "Eğer görevlerini tarafsızca yapmayacaklarsa orada neden varlar?" sorusunu yöneltti.

Saldırının bilançosu

Salı günü gerçekleşen ve Kiev'in sorumluluğunu üstlendiği saldırıda, son verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların ve 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 20'sinin Bryansk Bölgesi'nde tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 9 kişinin ise başkent Moskova'ya sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan Rus yetkililer, Ukrayna güçlerinin sınır bölgelerindeki sivil halkı kasıtlı olarak hedef aldığını, Rus ordusunun ise buna karşılık sadece askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayii tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla operasyon düzenlediğini yineledi.
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Ukrayna ordusunun Bryansk saldırısına ilişkin bilgiler BM’ye iletilecek
00:36
