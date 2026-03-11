https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/zaharova-ukrayna-ordusunun-bryansk-saldirisina-iliskin-bilgiler-bmye-iletilecek-1104158286.html
Zaharova: Ukrayna ordusunun Bryansk saldırısına ilişkin bilgiler BM’ye iletilecek
Zaharova: Ukrayna ordusunun Bryansk saldırısına ilişkin bilgiler BM'ye iletilecek
11.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna rejiminin salı günü Bryansk’ta sivillere yönelik düzenlediği ve sonucunda ölü ve yaralıların olduğu saldırıya ilişkin bilgilerin Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği’ne iletileceğini belirtti.Daha önce Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bryansk kentine düzenlediği füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Zaharova: Ukrayna ordusunun Bryansk saldırısına ilişkin bilgiler BM’ye iletilecek
00:36 11.03.2026 (güncellendi: 00:46 11.03.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Bryansk’a düzenlediği ölümcül saldırıya ilişkin bilgilerin BM Sekreterliği’ne iletileceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna rejiminin salı günü Bryansk’ta sivillere yönelik düzenlediği ve sonucunda ölü ve yaralıların olduğu saldırıya ilişkin bilgilerin Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği’ne iletileceğini belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Bryansk’ta sivillere yönelik saldırıya ilişkin bilgileri BM yetkililerine mutlaka iletecektir.
Ukrayna kriziyle ilgili durumu düzenli olarak yorumlayan BM Sekreterliği, bu olayı görmezden gelemez. Sivillerden hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısını da görmezden gelemez. Acaba Genel Sekreter ve temsilcileri yine suskun mu kalacak?
Daha önce Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bryansk kentine düzenlediği füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.