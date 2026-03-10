https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/tsof-acikladi-yeni-basilan-plakalar-app-standardina-uygun-mu-1104155558.html
TŞOF açıkladı: Yeni basılan plakalar APP standardına uygun mu?
10.03.2026
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), sosyal medyada yeni basılan plakaların yazı karakteri ve ölçüleri bakımından standartlara uymadığı iddialarına açıklık getirdi.Federasyon, tescil plakalarının Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen nitelik ve standartlara uygun olarak üretildiğini ve yetkili odalar tarafından basıldığını bildirdi. TŞOF, federasyon tarafından üretilmeyen veya yetkili odalarca basılmayan plakaların hukuken geçerli sayılmayacağını vurguladı.Halkın mağduriyet yaşamamaları için yalnızca TŞOF tarafından üretilmiş ve yetkili odalarca basılmış tescil plakalarını kullanmaları gerektiği belirtildi.
türki̇ye
2026
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yeni basılan plakaların standartlara uygun olduğunu açıkladı. Federasyon, yalnızca kendisi tarafından üretilen ve yetkili odalarca basılan plakaların hukuken geçerli olduğunu belirtti.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), sosyal medyada yeni basılan plakaların yazı karakteri ve ölçüleri bakımından standartlara uymadığı iddialarına açıklık getirdi.
Federasyon, tescil plakalarının Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen nitelik ve standartlara uygun olarak üretildiğini ve yetkili odalar tarafından basıldığını bildirdi. TŞOF, federasyon tarafından üretilmeyen veya yetkili odalarca basılmayan plakaların hukuken geçerli sayılmayacağını vurguladı.
Halkın mağduriyet yaşamamaları için yalnızca TŞOF tarafından üretilmiş ve yetkili odalarca basılmış tescil plakalarını kullanmaları gerektiği belirtildi.