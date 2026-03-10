https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/tsof-acikladi-yeni-basilan-plakalar-app-standardina-uygun-mu-1104155558.html

TŞOF açıkladı: Yeni basılan plakalar APP standardına uygun mu?

Sputnik Türkiye

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yeni basılan plakaların standartlara uygun olduğunu açıkladı. Federasyon, yalnızca kendisi tarafından... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), sosyal medyada yeni basılan plakaların yazı karakteri ve ölçüleri bakımından standartlara uymadığı iddialarına açıklık getirdi.Federasyon, tescil plakalarının Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen nitelik ve standartlara uygun olarak üretildiğini ve yetkili odalar tarafından basıldığını bildirdi. TŞOF, federasyon tarafından üretilmeyen veya yetkili odalarca basılmayan plakaların hukuken geçerli sayılmayacağını vurguladı.Halkın mağduriyet yaşamamaları için yalnızca TŞOF tarafından üretilmiş ve yetkili odalarca basılmış tescil plakalarını kullanmaları gerektiği belirtildi.

