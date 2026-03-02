https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/universite-sinavina-girecekler-dikkat-yks-basvurularinda-son-gun-1103929486.html

Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvurularında son gün

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvrularında sona gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı başvuruları bugün... 02.03.2026

2026 YKS’ye katılmak isteyen milyonlarca üniversite adayı için geri sayım sürüyor.YKS başvurusu için son günÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) paylaşılan takvimine göre 6 Şubat 2026 cuma günü başlayan üniversite sınavı başvuruları bugün gece saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra kayıt ekranına erişim kapatılacak, ancak geç başvuru dönemi 10-12 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.YKS başvurusu nasıl yapılır?Adaylar başvurularını bireysel olarak YKS başvuru ekranı (ÖSYM-AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapan adaylar, başvurularını gerçekleştirebiliyor.2026 YKS ücreti ne kadar?Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Öğrenciler, sınav ücretini 3 Mart 2026’a kadar bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin AİS sistemindeki “Ödemeler” bölümünden kredi/banka kartıyla yatırabiliyorlar. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyenler toplamda daha yüksek ücret ödeyecek şekilde seçim yapabiliyor.TYT, AYT VE YDT sınavları ne zaman?Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 CumartesiAlan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahıYabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonraBu üç oturum, YKS kapsamında sınav takvimine göre uygulanacak.2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre; YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

