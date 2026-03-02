Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/universite-sinavina-girecekler-dikkat-yks-basvurularinda-son-gun-1103929486.html
Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvurularında son gün
Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvurularında son gün
Sputnik Türkiye
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvrularında sona gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı başvuruları bugün... 02.03.2026
2026-03-02T12:11+0300
2026-03-02T12:11+0300
türki̇ye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türki̇ye
tr_TR
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvurularında son gün

12:11 02.03.2026
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvrularında sona gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı başvuruları bugün sona eriyor.
2026 YKS’ye katılmak isteyen milyonlarca üniversite adayı için geri sayım sürüyor.

YKS başvurusu için son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) paylaşılan takvimine göre 6 Şubat 2026 cuma günü başlayan üniversite sınavı başvuruları bugün gece saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra kayıt ekranına erişim kapatılacak, ancak geç başvuru dönemi 10-12 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını bireysel olarak YKS başvuru ekranı (ÖSYM-AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapan adaylar, başvurularını gerçekleştirebiliyor.

2026 YKS ücreti ne kadar?

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Öğrenciler, sınav ücretini 3 Mart 2026’a kadar bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin AİS sistemindeki “Ödemeler” bölümünden kredi/banka kartıyla yatırabiliyorlar. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyenler toplamda daha yüksek ücret ödeyecek şekilde seçim yapabiliyor.

TYT, AYT VE YDT sınavları ne zaman?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı
Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra
Bu üç oturum, YKS kapsamında sınav takvimine göre uygulanacak.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre; YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.
