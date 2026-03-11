https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ukraynada-tampon-bolge-olusturma-calismalarina-devam-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1104170900.html

Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus birliklerin Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki Çervonaya Zarya yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 370 asker ve tanklar dahil 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 150 noktayı bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 adet İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi, 4 güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 350 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.

