https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ukraynada-tampon-bolge-olusturma-calismalarina-devam-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1104170900.html
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus birliklerin Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T12:41+0300
2026-03-11T12:41+0300
2026-03-11T12:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
sumi bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
tampon bölge
storm shadow
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104170004_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_cad29d84aa401d6f6cd54fc5f210096b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki Çervonaya Zarya yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 370 asker ve tanklar dahil 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 150 noktayı bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 adet İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi, 4 güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 350 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/irandan-bolge-sakinlerine-cagri-abd-ve-israil-guclerinin-konumunu-bize-bildirin-1104168730.html
rusya
ukrayna
sumi bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104170004_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_65e7ca73d036d8de59eb707a57831fb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, tampon bölge, storm shadow, himars
rusya, ukrayna, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, tampon bölge, storm shadow, himars
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:41 11.03.2026 (güncellendi: 12:45 11.03.2026)
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus birliklerin Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki Çervonaya Zarya yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 370 asker ve tanklar dahil 28 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu 150 noktayı bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 2 adet İngiltere yapımı Storm Shadow füzesi, 4 güdümlü uçak bombası, 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 350 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.