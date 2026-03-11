https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/irandan-bolge-sakinlerine-cagri-abd-ve-israil-guclerinin-konumunu-bize-bildirin-1104168730.html
İran’dan bölge sakinlerine çağrı: ‘ABD ve İsrail güçlerinin konumunu bize bildirin’
İran’dan bölge sakinlerine çağrı: ‘ABD ve İsrail güçlerinin konumunu bize bildirin’
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri, sivillerin etkilenmeyeceği daha isabetli ve etkili saldırılar düzenleyebilmek için bölgedeki Müslümanlara ve ülkelere ABD ve İsrail... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T12:02+0300
2026-03-11T12:02+0300
2026-03-11T12:03+0300
dünya
i̇ran
ortadoğu
i̇srail
abd
i̇ran genelkurmay başkanlığı
i̇ran ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104116621_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cd1184e9077068a0a4391f775b619879.jpg
İran Genelkurmay Sözcüsü Ebulfazl Şekarçi, ABD-İsrail hedeflerine düzenlenen saldırıların daha hassas olması için bölge ülkelerinden ve vatandaşlarından istihbarat yardımı istediklerini bildirdi.Şekarçi, “Bölgedeki Müslüman nüfustan ve ülkelerden, Amerikan-Siyonist güçlerinin yerlerini bize bildirmelerini istedik ki, vatandaşları zarar görmesin ve biz de bölge halkını insan kalkanı olarak kullanan Amerikan ve İsrail güçlerini daha isabetli bir şekilde hedef alabilelim. Böylece bölge halkı, İran silahlı kuvvetlerinin ezici saldırılarından güvende kalacak ve biz de onları ABD ve İsrail'in kötülüğünden kurtaracağız” ifadesini kullandı.İranlı yetkili, yakında misilleme yapacaklarını ve Ortadoğu'daki ABD ve İsrail hedeflerine ağır darbeler indireceklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/orta-doguda-savasin-12-gunu-israil-tahrani-bombaliyor-iran-karsilik-veriyor-catismalar-hurmuz-1104159354.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104116621_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6d3e84fa45af0bcaa37d0e544fdb743d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, ortadoğu, i̇srail, abd, i̇ran genelkurmay başkanlığı, i̇ran ordusu
i̇ran, ortadoğu, i̇srail, abd, i̇ran genelkurmay başkanlığı, i̇ran ordusu
İran’dan bölge sakinlerine çağrı: ‘ABD ve İsrail güçlerinin konumunu bize bildirin’
12:02 11.03.2026 (güncellendi: 12:03 11.03.2026)
İran Silahlı Kuvvetleri, sivillerin etkilenmeyeceği daha isabetli ve etkili saldırılar düzenleyebilmek için bölgedeki Müslümanlara ve ülkelere ABD ve İsrail güçlerinin konumlarını ifşa etme çağrısında bulundu.
İran Genelkurmay Sözcüsü Ebulfazl Şekarçi, ABD-İsrail hedeflerine düzenlenen saldırıların daha hassas olması için bölge ülkelerinden ve vatandaşlarından istihbarat yardımı istediklerini bildirdi.
Şekarçi, “Bölgedeki Müslüman nüfustan ve ülkelerden, Amerikan-Siyonist güçlerinin yerlerini bize bildirmelerini istedik ki, vatandaşları zarar görmesin ve biz de bölge halkını insan kalkanı olarak kullanan Amerikan ve İsrail güçlerini daha isabetli bir şekilde hedef alabilelim. Böylece bölge halkı, İran silahlı kuvvetlerinin ezici saldırılarından güvende kalacak ve biz de onları ABD ve İsrail'in kötülüğünden kurtaracağız” ifadesini kullandı.
İranlı yetkili, yakında misilleme yapacaklarını ve Ortadoğu'daki ABD ve İsrail hedeflerine ağır darbeler indireceklerini kaydetti.