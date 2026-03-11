https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/irandan-bolge-sakinlerine-cagri-abd-ve-israil-guclerinin-konumunu-bize-bildirin-1104168730.html

İran’dan bölge sakinlerine çağrı: ‘ABD ve İsrail güçlerinin konumunu bize bildirin’

İran'dan bölge sakinlerine çağrı: 'ABD ve İsrail güçlerinin konumunu bize bildirin'

11.03.2026

İran Genelkurmay Sözcüsü Ebulfazl Şekarçi, ABD-İsrail hedeflerine düzenlenen saldırıların daha hassas olması için bölge ülkelerinden ve vatandaşlarından istihbarat yardımı istediklerini bildirdi.Şekarçi, “Bölgedeki Müslüman nüfustan ve ülkelerden, Amerikan-Siyonist güçlerinin yerlerini bize bildirmelerini istedik ki, vatandaşları zarar görmesin ve biz de bölge halkını insan kalkanı olarak kullanan Amerikan ve İsrail güçlerini daha isabetli bir şekilde hedef alabilelim. Böylece bölge halkı, İran silahlı kuvvetlerinin ezici saldırılarından güvende kalacak ve biz de onları ABD ve İsrail'in kötülüğünden kurtaracağız” ifadesini kullandı.İranlı yetkili, yakında misilleme yapacaklarını ve Ortadoğu'daki ABD ve İsrail hedeflerine ağır darbeler indireceklerini kaydetti.

