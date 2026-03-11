https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ukrayna-ordusu-bryansk-saldirisinda-ingiliz-fuzeler-kullandi-1104166508.html
Ukrayna ordusu Bryansk saldırısında İngiliz füzeler kullandı
Ukrayna ordusu Bryansk saldırısında İngiliz füzeler kullandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun dün Rusya’nın Bryansk kentine düzenlediği saldırıda 7 adet Storm Shadow füzesi kullandığı belirtildi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T11:01+0300
2026-03-11T11:01+0300
2026-03-11T11:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
bryansk
aleksandr bogomaz
ukrayna
storm shadow
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104166345_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_6166c1b90b7a56ac71a562b1bf93a136.jpg
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği ve 6 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.Bogomaz, sosyal medya paylaşımında, “10 Mart'ta Ukraynalı teröristler, Bryansk kentine yedi adet Storm Shadow füzesi atarak insanlık dışı bir eylem gerçekleştirdiler” diye yazdı.Saldırıda yaralanan vatandaş sayısının 42’ye çıktığını bildiren Bogomaz, biri çocuk 29 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti.Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma başlattıRusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak terör eylemi suçlamasıyla dava dosyasının açıldığını duyurdu.Ukrayna ordusu 10 Mart Salı günü Rusya’nın Bryansk kentine füze saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Ukraynalı militanlar sınır bölgelerindeki sivil hedeflere her gün saldırılar düzenliyor. Rus Silahlı Kuvvetleri bu saldırılara, Ukrayna’daki askeri hedefleri ve Ukrayna silah sanayisi tesislerini hassas silahlarla vurarak karşılık veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/zaharovadan-bmye-sert-tepki-bm-sekreterligi-ukraynalilasti-1104165252.html
rusya
bryansk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104166345_0:0:1023:767_1920x0_80_0_0_0f8ec36b1b15f9fab733ac5cbe66bd3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, bryansk, aleksandr bogomaz, ukrayna, storm shadow
rusya, bryansk, aleksandr bogomaz, ukrayna, storm shadow
Ukrayna ordusu Bryansk saldırısında İngiliz füzeler kullandı
11:01 11.03.2026 (güncellendi: 11:26 11.03.2026)
Ukrayna ordusunun dün Rusya’nın Bryansk kentine düzenlediği saldırıda 7 adet Storm Shadow füzesi kullandığı belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği ve 6 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.
Bogomaz, sosyal medya paylaşımında, “10 Mart'ta Ukraynalı teröristler, Bryansk kentine yedi adet Storm Shadow füzesi atarak insanlık dışı bir eylem gerçekleştirdiler” diye yazdı.
Saldırıda yaralanan vatandaş sayısının 42’ye çıktığını bildiren Bogomaz, biri çocuk 29 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma başlattı
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak terör eylemi suçlamasıyla dava dosyasının açıldığını duyurdu.
Ukrayna ordusu 10 Mart Salı günü Rusya’nın Bryansk kentine füze saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Ukraynalı militanlar sınır bölgelerindeki sivil hedeflere her gün saldırılar düzenliyor. Rus Silahlı Kuvvetleri bu saldırılara, Ukrayna’daki askeri hedefleri ve Ukrayna silah sanayisi tesislerini hassas silahlarla vurarak karşılık veriyor.