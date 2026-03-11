Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusu Bryansk saldırısında İngiliz füzeler kullandı
Ukrayna ordusu Bryansk saldırısında İngiliz füzeler kullandı
Ukrayna ordusunun dün Rusya’nın Bryansk kentine düzenlediği saldırıda 7 adet Storm Shadow füzesi kullandığı belirtildi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği ve 6 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.Bogomaz, sosyal medya paylaşımında, “10 Mart'ta Ukraynalı teröristler, Bryansk kentine yedi adet Storm Shadow füzesi atarak insanlık dışı bir eylem gerçekleştirdiler” diye yazdı.Saldırıda yaralanan vatandaş sayısının 42’ye çıktığını bildiren Bogomaz, biri çocuk 29 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti.Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma başlattıRusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak terör eylemi suçlamasıyla dava dosyasının açıldığını duyurdu.Ukrayna ordusu 10 Mart Salı günü Rusya’nın Bryansk kentine füze saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Ukraynalı militanlar sınır bölgelerindeki sivil hedeflere her gün saldırılar düzenliyor. Rus Silahlı Kuvvetleri bu saldırılara, Ukrayna’daki askeri hedefleri ve Ukrayna silah sanayisi tesislerini hassas silahlarla vurarak karşılık veriyor.
11:01 11.03.2026 (güncellendi: 11:26 11.03.2026)
Ukrayna ordusunun dün Rusya’nın Bryansk kentine düzenlediği saldırıda 7 adet Storm Shadow füzesi kullandığı belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği ve 6 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.
Bogomaz, sosyal medya paylaşımında, “10 Mart'ta Ukraynalı teröristler, Bryansk kentine yedi adet Storm Shadow füzesi atarak insanlık dışı bir eylem gerçekleştirdiler” diye yazdı.
Saldırıda yaralanan vatandaş sayısının 42’ye çıktığını bildiren Bogomaz, biri çocuk 29 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma başlattı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak terör eylemi suçlamasıyla dava dosyasının açıldığını duyurdu.
Ukrayna ordusu 10 Mart Salı günü Rusya’nın Bryansk kentine füze saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Ukraynalı militanlar sınır bölgelerindeki sivil hedeflere her gün saldırılar düzenliyor. Rus Silahlı Kuvvetleri bu saldırılara, Ukrayna’daki askeri hedefleri ve Ukrayna silah sanayisi tesislerini hassas silahlarla vurarak karşılık veriyor.
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova'dan BM'ye sert tepki: BM Sekreterliği Ukraynalılaştı
10:25
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova'dan BM'ye sert tepki: BM Sekreterliği Ukraynalılaştı
10:25
