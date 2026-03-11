https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/turkiye-dahil-8-ulkenin-disisleri-bakanlarindan-israile-yonelik-ortak-bildiri-1104186345.html

Türkiye dahil 8 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'e yönelik ortak bildiri

Türkiye dahil 8 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'e yönelik ortak bildiri

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları İsrail'i Mescid-i Aksa'nın kapılarının... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada bakanların, hukuka aykırı ve gayrimeşru söz konusu tedbir ile İsrail'in Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettikleri ve kınadıkları belirtilirken, İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığına işaret edildi.Bakanların, 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu vurgulanan açıklamada, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdares'nin Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelediği kaydedildi.Açıklamaya göre bakanlar işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehri'ne erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi" çağrısında bulundu.Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

