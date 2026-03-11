https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/trump-yonetimi-artan-petrol-fiyatlari-kasisinda-3-4-haftalik-bir-manevra-alanina-sahip-oldugunu-1104184948.html
‘Trump yönetimi, artan petrol fiyatları kaşısında 3-4 haftalık bir manevra alanına sahip olduğunu düşünüyor’
‘Trump yönetimi, artan petrol fiyatları kaşısında 3-4 haftalık bir manevra alanına sahip olduğunu düşünüyor’
11.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, petrol fiyatlarındaki mevcut artışın ciddi bir siyasi probleme dönüşmesinden önce yaklaşık üç-dört haftalık bir zaman aralığına sahip olduğu görüşünde. Politico’nun Beyaz Saray’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yönetim bu süreyi “gerekeni atlatmak” için bir fırsat olarak görüyor ve şimdilik durum nedeniyle paniğe kapılmış değil.Haberde, Beyaz Saray’ın petrol fiyatlarını aşağı çekmek için çeşitli adımlar attığı, bu kapsamda Rus petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılmasının da değerlendirildiği belirtildi. Aynı zamanda yönetimin, devam eden savaşın kısa süreceğine dair mesajlar vermeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.Politico’ya konuşan kaynaklar, yönetimin son dönemdeki fiyat artışının “hızı ve ciddiyeti” karşısında hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti, ancak buna rağmen, Beyaz Saray’da petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle askeri stratejinin değiştirilmesinin hiçbir zaman ciddi biçimde gündeme alınmadığı vurgulandı.
Beyaz Saray’ın petrol fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede ciddi bir siyasi krize dönüşmesini beklemediği ve Rus petrolüne yaptırımların kaldırılması da dahil çeşitli adımları değerlendirdiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, petrol fiyatlarındaki mevcut artışın ciddi bir siyasi probleme dönüşmesinden önce yaklaşık üç-dört haftalık bir zaman aralığına sahip olduğu görüşünde. Politico’nun Beyaz Saray’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yönetim bu süreyi “gerekeni atlatmak” için bir fırsat olarak görüyor ve şimdilik durum nedeniyle paniğe kapılmış değil.
Haberde, Beyaz Saray’ın petrol fiyatlarını aşağı çekmek için çeşitli adımlar attığı, bu kapsamda Rus petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılmasının da değerlendirildiği belirtildi. Aynı zamanda yönetimin, devam eden savaşın kısa süreceğine dair mesajlar vermeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.
Politico’ya konuşan kaynaklar, yönetimin son dönemdeki fiyat artışının “hızı ve ciddiyeti” karşısında hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti, ancak buna rağmen, Beyaz Saray’da petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle askeri stratejinin değiştirilmesinin hiçbir zaman ciddi biçimde gündeme alınmadığı vurgulandı.