https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/trump-yonetimi-artan-petrol-fiyatlari-kasisinda-3-4-haftalik-bir-manevra-alanina-sahip-oldugunu-1104184948.html

‘Trump yönetimi, artan petrol fiyatları kaşısında 3-4 haftalık bir manevra alanına sahip olduğunu düşünüyor’

‘Trump yönetimi, artan petrol fiyatları kaşısında 3-4 haftalık bir manevra alanına sahip olduğunu düşünüyor’

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray’ın petrol fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede ciddi bir siyasi krize dönüşmesini beklemediği ve Rus petrolüne yaptırımların kaldırılması da dahil... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T20:08+0300

2026-03-11T20:08+0300

2026-03-11T20:08+0300

dünya

abd

beyaz saray

petrol fiyatları

rus petrolü

donald trump

politico

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102978238_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_51550ea01c8bd7956b97c9aac6e1eb3f.jpg

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, petrol fiyatlarındaki mevcut artışın ciddi bir siyasi probleme dönüşmesinden önce yaklaşık üç-dört haftalık bir zaman aralığına sahip olduğu görüşünde. Politico’nun Beyaz Saray’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yönetim bu süreyi “gerekeni atlatmak” için bir fırsat olarak görüyor ve şimdilik durum nedeniyle paniğe kapılmış değil.Haberde, Beyaz Saray’ın petrol fiyatlarını aşağı çekmek için çeşitli adımlar attığı, bu kapsamda Rus petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılmasının da değerlendirildiği belirtildi. Aynı zamanda yönetimin, devam eden savaşın kısa süreceğine dair mesajlar vermeyi sürdürdüğüne dikkat çekildi.Politico’ya konuşan kaynaklar, yönetimin son dönemdeki fiyat artışının “hızı ve ciddiyeti” karşısında hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti, ancak buna rağmen, Beyaz Saray’da petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle askeri stratejinin değiştirilmesinin hiçbir zaman ciddi biçimde gündeme alınmadığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abd-israilden-iranin-enerji-sektorune-saldirilari-durdurmasini-istedi-1104157033.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, beyaz saray, petrol fiyatları, rus petrolü, donald trump, politico