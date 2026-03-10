https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abd-israilden-iranin-enerji-sektorune-saldirilari-durdurmasini-istedi-1104157033.html
ABD, İsrail’den İran’ın enerji sektörüne saldırıları durdurmasını istedi
dünya
abd
i̇srail
i̇ran
donald trump
enerji sektörü
petrol
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104132863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d63c423c884d17a333e66330f50fdba.jpg
ABD, İsrail’e İran’ın enerji sektörüne yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Axios haber sitesinin üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pazartesi günü İsrail’e bu yönde bir talepte bulundu.28 Şubat'ta ABD ve İsrail, İran’daki hedeflere yönelik saldırılarılara başladı. Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere yönelik saldırılar hasara ve sivil kayıplara yol açtı. İran da, İsrail topraklarına ve Orta Doğu'daki ABD askeri hedeflerine misilleme saldırıları düzenliyor.
ABD, İsrail’e İran’ın enerji sektörüne yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Axios haber sitesinin üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pazartesi günü İsrail’e bu yönde bir talepte bulundu.
Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre, Trump yönetimi İsrail’den İran’ın enerji sektörü hedeflerine, özellikle de petrol altyapısına yönelik daha fazla saldırı düzenlememesini istedi.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail, İran’daki hedeflere yönelik saldırılarılara başladı. Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere yönelik saldırılar hasara ve sivil kayıplara yol açtı. İran da, İsrail topraklarına ve Orta Doğu'daki ABD askeri hedeflerine misilleme saldırıları düzenliyor.