ABD, İsrail’den İran’ın enerji sektörüne saldırıları durdurmasını istedi

ABD’nin İsrail’den İran’ın enerji sektörü, özellikle petrol altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiği öne sürüldü. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD, İsrail’e İran’ın enerji sektörüne yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Axios haber sitesinin üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pazartesi günü İsrail’e bu yönde bir talepte bulundu.28 Şubat'ta ABD ve İsrail, İran’daki hedeflere yönelik saldırılarılara başladı. Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere yönelik saldırılar hasara ve sivil kayıplara yol açtı. İran da, İsrail topraklarına ve Orta Doğu'daki ABD askeri hedeflerine misilleme saldırıları düzenliyor.

