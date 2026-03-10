Türkiye
ABD, İsrail’den İran’ın enerji sektörüne saldırıları durdurmasını istedi
ABD, İsrail’den İran’ın enerji sektörüne saldırıları durdurmasını istedi
ABD’nin İsrail’den İran’ın enerji sektörü, özellikle petrol altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiği öne sürüldü. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD, İsrail’e İran’ın enerji sektörüne yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Axios haber sitesinin üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pazartesi günü İsrail’e bu yönde bir talepte bulundu.28 Şubat'ta ABD ve İsrail, İran’daki hedeflere yönelik saldırılarılara başladı. Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere yönelik saldırılar hasara ve sivil kayıplara yol açtı. İran da, İsrail topraklarına ve Orta Doğu'daki ABD askeri hedeflerine misilleme saldırıları düzenliyor.
ABD, İsrail'den İran'ın enerji sektörüne saldırıları durdurmasını istedi

23:07 10.03.2026
© AA / Hassan GhaediTahran Şehran petrol deposu
ABD’nin İsrail’den İran’ın enerji sektörü, özellikle petrol altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiği öne sürüldü.
ABD, İsrail’e İran’ın enerji sektörüne yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Axios haber sitesinin üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pazartesi günü İsrail’e bu yönde bir talepte bulundu.
Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre, Trump yönetimi İsrail’den İran’ın enerji sektörü hedeflerine, özellikle de petrol altyapısına yönelik daha fazla saldırı düzenlememesini istedi.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail, İran’daki hedeflere yönelik saldırılarılara başladı. Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere yönelik saldırılar hasara ve sivil kayıplara yol açtı. İran da, İsrail topraklarına ve Orta Doğu'daki ABD askeri hedeflerine misilleme saldırıları düzenliyor.
