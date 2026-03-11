https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/son-tirmanma-ve-askeri-catismanin-temel-nedeni-abdnin-haksiz-politikalar-izleme-konusundaki-1104184554.html

‘Son tırmanma ve askeri çatışmanın temel nedeni ABD'nin haksız politikalar izleme konusundaki ısrarıdır’

‘Son tırmanma ve askeri çatışmanın temel nedeni ABD'nin haksız politikalar izleme konusundaki ısrarıdır’

Sputnik Türkiye

İranlı diplomat Safari, Sputnik’e demecinde ülkesine karşı yürütülen perde arkası savaşın detaylarını anlattı. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yardımcısı Dr. Ali Safari, bölgedeki son tırmanma ve askeri çatışmaların temel nedeninin, ABD'nin haksız politikalar izleme konusundaki ısrarı olduğunu belirtti. Safari, Washington'un uluslararası normları defalarca hiçe saydığını ve bugün yaşananların bölgedeki ülkelere yönelik bu yaklaşımın doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.Safari, son aylarda İran'ın ABD ile müzakereler halindeyken iki savaşla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, Haziran 2025'te İran'ın İsrail tarafından askeri bir saldırıya uğradığını, daha sonra ABD'nin de bu saldırıya katılarak İran'ın nükleer tesislerine saldırdığını dile getirdi. İranlı yetkili, mevcut saldırının uluslararası hukuk ve normların ağır bir ihlali olduğunu vurguladı.İranlı bürokrat, Tahran'ın Washington ile daha önceki müzakerelerde diyalog sürecinin bir aşamasında İran'ın beklenmedik bir şekilde İsrail ve ABD'den bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı deneyimine dayanarak, ABD-İsrail saldırısını beklediğini belirtti. Safari’ye göre bölgede, ABD askeri varlığının artırılması ve deniz kuvvetlerinin konuşlandırılması gibi İran'a karşı olası bir eyleme yönelik hazırlıkların askeri ve siyasi emareleri vardı.Safari, İran İslam Cumhuriyeti'nin hem savaş öncesinde hem de savaş sırasında diyalog ve müzakerelere açık olduğunu vurguladı.Ayrıca, İran'a karşı yürütülen enformasyon kampanyalarına ve İsrail ile yakın koordinasyona rağmen, ABD’nin bu savaşta belirlediği hedeflere ulaşamadığını da kaydeden Safari, İran'ın balistik füze yeteneklerinin hala sağlam durumda olduğunu askeri baskıya rağmen İran’ın füze fırlatmaya devam ettiğini vurguladı.Safari, mevcut gerilim ortamında İran'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerine değinerek, Tahran'ın mevcut savaşın bir tarafta İran, diğer tarafta ise ABD ve İsrail arasında bir çatışma olduğunu ve İran'ın yalnızca kendini savunduğunu defalarca belirttiğinin altını çizdi.İranlı diplomat, Tahran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri de dahil olmak üzere bölge ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirme arzusunu yineleyerek, Çin'in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden kurulmasının önemine işaret etti.Safari aynı zamanda Rusya'nın İran ve ABD arasındaki arabuluculuk çabalarında önemli bir rol oynadığını ve oynamaya devam ettiğini vurguladı. Bununla birlikte, asıl sorunun Washington'ın politikalarında yattığını belirterek, ABD'nin haksız muamele olarak nitelendirdiği durumun devam etmesi halinde İran'ın misillemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

