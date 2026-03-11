https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/son-depremlerin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-uyari-kahramanmarastaki-fay-problem-olabilir-1104180456.html
Son depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: 'Kahramanmaraş’taki fay problem olabilir'
Son günlerde Denizli, Kahramanmaraş ve Konya çevresinde meydana gelen depremleri değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarına dikkat... 11.03.2026
Türkiye’nin farklı bölgelerinde son günlerde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremler, uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede özellikle Denizli, Kahramanmaraş ve Konya çevresindeki fay hatlarına ilişkin uyarılarda bulundu.Depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken Görür, bölgedeki fayların tektonik özelliklerine işaret ederek dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Görür, "Kahramanmaraş'taki fay ise bölge için problem olabilir" uyarısında bulundu.'Bugünlerde depremler fazlalaştı'Prof. Dr. Görür, son günlerde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, K. Maraş’taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun.”
