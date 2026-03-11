https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/afad-duyurdu-kahramanmarasta-korkutan-deprem--1104175766.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T14:22+0300
2026-03-11T14:22+0300
2026-03-11T14:35+0300
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
14:22 11.03.2026 (güncellendi: 14:35 11.03.2026)
Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.