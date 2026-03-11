https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/savas-netanyahunun-popularitesi-ve-siyasi-gelecegini-nasil-etkileyecek-1104183730.html
Savaş, Netanyahu’nun popülaritesi ve siyasi geleceğini nasıl etkileyecek?
Arap Milliyetçi Partisi Başkanı ve eski Knesset milletvekili Muhammed Hasan Kanaan, Sputnik’e yaptığı değerlenirmede, her savaşın ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri düzeylerde tartışılmaz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Kanaan, devam eden gerilimin İsrail tarafında ağır kayıplara neden olduğunu vurguladı.Kanaan’a göre, aşırı sağın domine ettiği İsrail toplumunun yapısı, mevcut hükümetin parlamentodaki yerini korumasını sağlayabilir. Ancak Netanyahu’nun, seçimlerden sonraki parlamento oturumunda yeni bir hükümet kurma konusunda zorluk yaşayabilir. Uzman, savaşın Netanyahu’ya umduğu desteği sağlamadığını ve beklenen siyasi ivmeyi kazandırmadığını ifade etti. İsrail halkının, doğrudan kayıpların boyutunu ve bu kayıpların psikolojik ile maddi etkilerini fark etmeye başladığını dile getiren Kanaan, bu durumun Netanyahu’nun siyasi geleceğini olumsuz etkileyeceğini savundu.Savaşın başlamasından sonraki ilk 10 günde devlet hizmetlerinin felce uğradığını; okullar ve kurumların kapatıldığını, ekonominin tamamen durma noktasına geldiğini belirten uzman, İsrail Maliye Bakanlığı’nın tahminlerine göre, çatışmaların her bir gününün hazineye yaklaşık 3 milyar dolara mal olduğunu vurguladı.Kanaan, savaşın gelecekteki sonuçlarının Netanyahu’nun siyasi kariyeri üzerinde kara bir gölge oluşturacağını ve iktidarda kalma şansını doğrudan etkileyeceğini belirtti.Netanyahu’nun popülaritesindeki düşüşMısırlı akademisyen ve İsrail işleri uzmanı Ahmed Fuad Anwar ise, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İsrail çevrelerinde stratejik hedeflere ulaşmada suikast politikalarının etkisizliğinin kanıtlanmış olması nedeniyle endişe hakim olduğunu belirtti. Anwar’a göre, fraksiyonların kurucu liderlerinin ortadan kaldırılması, bu grupların yok olmasına yol açmadı; aksine, güçlenmelerine neden oldu. Lübnan ve İran’daki liderlere yönelik suikastların direnişi zayıflatmadığını ve teslim olmaya zorlamadığını belirten Anwar, bu sahadaki başarısızlıkların İsrail’den göçü artırdığını ve ekonomik krizi derinleştirdiğini ifade etti. Uzman, tüm bu gelişmelerin Başbakan Benyamin Netanyahu’nun popülaritesinde ciddi bir düşüşe yol açtığını vurguladı.
Arap Milliyetçi Partisi Başkanı ve eski Knesset milletvekili Muhammed Hasan Kanaan, Sputnik’e yaptığı değerlenirmede, her savaşın ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri düzeylerde tartışılmaz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Kanaan, devam eden gerilimin İsrail tarafında ağır kayıplara neden olduğunu vurguladı.
Kanaan’a göre, aşırı sağın domine ettiği İsrail toplumunun yapısı, mevcut hükümetin parlamentodaki yerini korumasını sağlayabilir. Ancak Netanyahu’nun, seçimlerden sonraki parlamento oturumunda yeni bir hükümet kurma konusunda zorluk yaşayabilir. Uzman, savaşın Netanyahu’ya umduğu desteği sağlamadığını ve beklenen siyasi ivmeyi kazandırmadığını ifade etti. İsrail halkının, doğrudan kayıpların boyutunu ve bu kayıpların psikolojik ile maddi etkilerini fark etmeye başladığını dile getiren Kanaan, bu durumun Netanyahu’nun siyasi geleceğini olumsuz etkileyeceğini savundu.
Savaşın başlamasından sonraki ilk 10 günde devlet hizmetlerinin felce uğradığını; okullar ve kurumların kapatıldığını, ekonominin tamamen durma noktasına geldiğini belirten uzman, İsrail Maliye Bakanlığı’nın tahminlerine göre, çatışmaların her bir gününün hazineye yaklaşık 3 milyar dolara mal olduğunu vurguladı.
Kanaan, savaşın gelecekteki sonuçlarının Netanyahu’nun siyasi kariyeri üzerinde kara bir gölge oluşturacağını ve iktidarda kalma şansını doğrudan etkileyeceğini belirtti.
Netanyahu’nun popülaritesindeki düşüş
Mısırlı akademisyen ve İsrail işleri uzmanı Ahmed Fuad Anwar ise, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İsrail çevrelerinde stratejik hedeflere ulaşmada suikast politikalarının etkisizliğinin kanıtlanmış olması nedeniyle endişe hakim olduğunu belirtti. Anwar’a göre, fraksiyonların kurucu liderlerinin ortadan kaldırılması, bu grupların yok olmasına yol açmadı; aksine, güçlenmelerine neden oldu. Lübnan ve İran’daki liderlere yönelik suikastların direnişi zayıflatmadığını ve teslim olmaya zorlamadığını belirten Anwar, bu sahadaki başarısızlıkların İsrail’den göçü artırdığını ve ekonomik krizi derinleştirdiğini ifade etti. Uzman, tüm bu gelişmelerin Başbakan Benyamin Netanyahu’nun popülaritesinde ciddi bir düşüşe yol açtığını vurguladı.