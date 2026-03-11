Türkiye
İsrail basını: 'Kritik hedefler rejimin üst düzeyleri'
İsrail savunma yetkilileri, Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre ‘sürekli baskının rejimin çöküşünü garanti etmeyeceğini’ söylüyor.Habere göre İsrail’in odaklandığı kritik isimlerden biri, savaşın başında İsrail tarafından suikasta uğrayan eski dini lider Ali Hamaney’in oğlu yeni dini lider Mücteba Hamaney.Haaretz, ‘operasyonların önemli bir bölümü artık rejim hedeflerine yönelmiş durumda: karargahlar, üsler, iç güvenlik birimleri, Basij milisleri ve Devrim Muhafızları’ ifadelerine yer verdi.ABD ‘endişeli’, ‘öncelikli hedef’ vurgusuHaberde, ‘Tahran’da, eski lider Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’e bayrak devrettiği bir ilan panosu, rejimin içindeki değişimi simgeliyor’ denilirken şu yorum yapılıyor: İsrail basını, operasyonların ‘önümüzdeki süreçte savaşın rejim hedeflerine odaklanarak devam edeceğini ve kritik isimlerin ve altyapının öncelikli vurulmasının hedeflendiğini’ aktardı.
mücteba hamaney, i̇srail, tel aviv, haaretz, ali, ortadoğu, haberler, abd
İsrail basınına göre İsralli yetkililer rejimin çöküşüne dair henüz bir işaret görmediklerini belirtiyor. Saldırılarda hedefler ‘önemli’, ‘hayati’ ve ‘kritik’ şeklinde kategorilere ayrılarak ‘savaş bitmeden kritik noktaların vurulması’ hedefleniyor.
İsrail savunma yetkilileri, Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre ‘sürekli baskının rejimin çöküşünü garanti etmeyeceğini’ söylüyor.
Habere göre İsrail’in odaklandığı kritik isimlerden biri, savaşın başında İsrail tarafından suikasta uğrayan eski dini lider Ali Hamaney’in oğlu yeni dini lider Mücteba Hamaney.
Haaretz, ‘operasyonların önemli bir bölümü artık rejim hedeflerine yönelmiş durumda: karargahlar, üsler, iç güvenlik birimleri, Basij milisleri ve Devrim Muhafızları’ ifadelerine yer verdi.

ABD ‘endişeli’, ‘öncelikli hedef’ vurgusu

Haberde, ‘Tahran’da, eski lider Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’e bayrak devrettiği bir ilan panosu, rejimin içindeki değişimi simgeliyor’ denilirken şu yorum yapılıyor:

İsrail’in Tahran yakınlarındaki yakıt depolama tesislerine yönelik saldırısı, hem rejime mesaj vermek hem de başkentteki yoğun duman görüntüleriyle moral bozmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu tesisler petrol üretimiyle ilgili değil, iç tüketim için benzine hizmet ediyor. İsrail, saldırı planını önceden Washington’a bildirdi ve herhangi bir doğrudan itirazla karşılaşmadı. Ancak ABD yönetimi, savaşın uzamasının küresel petrol piyasasına etkisi konusunda endişeli.

İsrail basını, operasyonların ‘önümüzdeki süreçte savaşın rejim hedeflerine odaklanarak devam edeceğini ve kritik isimlerin ve altyapının öncelikli vurulmasının hedeflendiğini’ aktardı.
