Putin ve BAE Başkanı Nahyan, İran etrafındaki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu

11.03.2026

Kremlin’den yapılan açıkalmaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Nahyan’ı 65. doğum günü münasebetiyle kutlayan Putin ayrıca mevkidaşı ile Ortadoğu’daki durumu değerlendirdi.Açıklamada, “Vladimir Putin, Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı 65. doğum günü münasebetiyle içtenlikle tebrik etti ve kendisine sağlık, refah ve başarılarının devamını diledi” ifadelerine yer verildi.Putin’in BAE’li mevkidaşı ile İran etrafındaki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Liderler, Ortadoğu'da tehlikeli bir şekilde kötüleşen ve hem İran hem de Arap ülkeleri için ciddi sonuçlar doğuran durum hakkında görüş alışverişlerini sürdürdü” denildi.Çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi çağrısında bulunan Putin ayrıca Nahyan’a, BAE’deki Rus vatandaşlarına yapılan yardımlar için teşekkür etti.

