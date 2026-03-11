Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/putin-ve-bae-baskani-nahyan-iran-etrafindaki-durum-ile-ilgili-gorus-alisverisinde-bulundu-1104177734.html
Putin ve BAE Başkanı Nahyan, İran etrafındaki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu
Putin ve BAE Başkanı Nahyan, İran etrafındaki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, liderler Ortadoğu ve İran'daki durum ile ilgili... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T15:11+0300
2026-03-11T15:11+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
birleşik arap emirlikleri (bae)
muhammed bin zayed el nahyan
ortadoğu
haberler
i̇ran
telefon görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103124950_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_7dd2d4ec118ac2ae7939b52d37f6186b.png
Kremlin’den yapılan açıkalmaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Nahyan’ı 65. doğum günü münasebetiyle kutlayan Putin ayrıca mevkidaşı ile Ortadoğu’daki durumu değerlendirdi.Açıklamada, “Vladimir Putin, Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı 65. doğum günü münasebetiyle içtenlikle tebrik etti ve kendisine sağlık, refah ve başarılarının devamını diledi” ifadelerine yer verildi.Putin’in BAE’li mevkidaşı ile İran etrafındaki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Liderler, Ortadoğu'da tehlikeli bir şekilde kötüleşen ve hem İran hem de Arap ülkeleri için ciddi sonuçlar doğuran durum hakkında görüş alışverişlerini sürdürdü” denildi.Çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi çağrısında bulunan Putin ayrıca Nahyan’a, BAE’deki Rus vatandaşlarına yapılan yardımlar için teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/kremlin-putin-trump-ile-telefonda-gorustu-1104128784.html
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103124950_76:0:1073:748_1920x0_80_0_0_38bf3aa5b4132093c9d81fdcc992ebaa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed el nahyan, ortadoğu, haberler, i̇ran, telefon görüşmesi
rusya, kremlin, vladimir putin, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed el nahyan, ortadoğu, haberler, i̇ran, telefon görüşmesi

Putin ve BAE Başkanı Nahyan, İran etrafındaki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu

15:11 11.03.2026
© Sputnik / Сергей БобылевRusya lideri Vladimir Putin-BAE Devlet Başkanı El Nahyan
Rusya lideri Vladimir Putin-BAE Devlet Başkanı El Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya lideri Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, liderler Ortadoğu ve İran'daki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Kremlin’den yapılan açıkalmaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Nahyan’ı 65. doğum günü münasebetiyle kutlayan Putin ayrıca mevkidaşı ile Ortadoğu’daki durumu değerlendirdi.
Açıklamada, “Vladimir Putin, Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı 65. doğum günü münasebetiyle içtenlikle tebrik etti ve kendisine sağlık, refah ve başarılarının devamını diledi” ifadelerine yer verildi.
Putin’in BAE’li mevkidaşı ile İran etrafındaki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Liderler, Ortadoğu'da tehlikeli bir şekilde kötüleşen ve hem İran hem de Arap ülkeleri için ciddi sonuçlar doğuran durum hakkında görüş alışverişlerini sürdürdü” denildi.
Çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi çağrısında bulunan Putin ayrıca Nahyan’a, BAE’deki Rus vatandaşlarına yapılan yardımlar için teşekkür etti.
Donald Trump-Vladimir Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
DÜNYA
Kremlin: Putin, Trump ile telefonda görüştü
9 Mart, 22:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала