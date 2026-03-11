https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/putin-azerbaycanli-mevkidasi-aliyev-ile-iran-etrafindaki-durumu-gorustu-1104173098.html

Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile İran etrafındaki durumu görüştü

Rusya lideri Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı, İran'dan Rus vatandaşlarının tahliyesinin organize edilmesindeki yardımları için... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus lider, mevkidaşına İran'dan Rus vatandaşlarının tahliyesinin organize edilmesindki ve Moskova'nın İranlılara gönderdiği insani yardımın teslimatındaki desteği için teşekkür etti.Açıklamada, "Ortadoğu'daki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişi sırasında liderler, çatışmaların hızla sona erdirilmesi ve mevcut şiddetli çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını ifade etti" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler ayrıca, Rusya ve Azerbaycan arasındaki işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

