Putin: Donbass son yıllarda büyük hasar gördü ancak yenileme çalışmaları sayesinde hızla gelişiyor
Rusya lideri Putin, Donbass'ın son yıllarda çok büyük hasar gördüğünü ancak yenileme çalışmalarının devam ettiğini ve bölgenin hızla geliştiğini belirtti. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
denis puşilin
donbass
rusya federasyonu
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104098841_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_b16520db21ce5eae6702cc3f24709261.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin’i Kremlin’de kabul etti.Putin, Donbass'ın son yıllarda yaşanan çatışmalarda çok büyük hasar gördüğünü ancak yenileme çalışmalarının devam ettiğini ve bölgenin hızla geliştiğini vurguladı:Rus lider, Kiev'in şu anda DHC topraklarının yüzde 15-17'sini kontrol ettiğini, oysa 6 ay önce bu oranın yüzde 25 olarak telafuz edildiğini vurguladı.
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donbass
rusya federasyonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin’i Kremlin’de kabul etti.
Putin, Donbass'ın son yıllarda yaşanan çatışmalarda çok büyük hasar gördüğünü ancak yenileme çalışmalarının devam ettiğini ve bölgenin hızla geliştiğini vurguladı:
Gerçekten de Donetsk ve Donetsk bölgesi haklı olarak Sovyetler Birliği'nin en gelişmiş merkezlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Son yıllardaki hasarın muazzam olduğu açık. Ancak gördüğüm kadarıyla toparlanma da oldukça hızlı ilerliyor. Genel olarak sizlerle iletişim halindeyiz, ama elimdeki verileri kontrol ettim. Hala birçok sorun var, bazı bölgelerde çatışmalar halen devam ediyor, ancak genel olarak tüm sorunlara rağmen bölge oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve ekibinizin liderliğinde iyi bir ilerleme olduğunu gözlemliyoruz. İlerleme var
Rus lider, Kiev'in şu anda DHC topraklarının yüzde 15-17'sini kontrol ettiğini, oysa 6 ay önce bu oranın yüzde 25 olarak telafuz edildiğini vurguladı.