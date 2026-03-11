Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/peskov-russkaya-ve-beregovaya-istasyonlarina-saldirilar-endise-verici-1104183127.html
Peskov: ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ istasyonlarına saldırılar endişe verici
Peskov: ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ istasyonlarına saldırılar endişe verici
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev rejiminin ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ kompresör istasyonlarına dronlarla saldırı düzenleme girişimlerini, küresel enerji... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T18:25+0300
2026-03-11T18:25+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
kiev
türk akımı
mavi akım
russkaya
saldırı
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_578b56dbcf172d485501e3aa6fd7a694.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji krizi koşullarında Kiev'in gaz tesislerine yönelik saldırı girişimlerini sorumsuzca olarak nitelendirerek, bu durumun Kiev rejiminin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirtti.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda, Rus istihbarat servislerinin Kiev rejiminin bu boru hatlarına yönelik sabotaj planlarına dair bilgilere sahip olduğunu açıkladığını anımsatarak, söz konusu boru hatlarının kıtanın enerji güvenliği açısından değerinin oldukça büyük olduğunu vurguladı.Ayrıca Peskov, Putin’in daha önce Rusya’nın, Kiev rejiminin söz konusu boru hatlarının altyapısına yönelik sabotaj ve yıkıcı eylem planları hakkında Ankara’yı bilgilendirdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/rusyanin-guneyinde-gazproma-ait-kompresor-istasyonuna-saldiri-duzenlendi-1104182301.html
rusya
kiev
russkaya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, rusya, kiev, türk akımı, mavi akım, russkaya, saldırı, vladimir putin, ankara
dmitriy peskov, kremlin, rusya, kiev, türk akımı, mavi akım, russkaya, saldırı, vladimir putin, ankara

Peskov: ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ istasyonlarına saldırılar endişe verici

18:25 11.03.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev rejiminin ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ kompresör istasyonlarına dronlarla saldırı düzenleme girişimlerini, küresel enerji krizi koşullarında sorumsuz bir davranış olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji krizi koşullarında Kiev'in gaz tesislerine yönelik saldırı girişimlerini sorumsuzca olarak nitelendirerek, bu durumun Kiev rejiminin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirtti.
Türk Akımı’nın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna ve Mavi Akım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Beregovaya’ kompresör istasyonuna dronlarla saldırı düzenleme girişimleri hakkındaki haberler, oldukça endişe verici bilgilerdir.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda, Rus istihbarat servislerinin Kiev rejiminin bu boru hatlarına yönelik sabotaj planlarına dair bilgilere sahip olduğunu açıkladığını anımsatarak, söz konusu boru hatlarının kıtanın enerji güvenliği açısından değerinin oldukça büyük olduğunu vurguladı.
Küresel ölçekte her geçen gün daha da yaklaşan enerji krizi bağlamında, Kiev rejiminin bu tür eylemleri özellikle sorumsuzca olarak değerlendirilebilir. Bu durum Kiev rejiminin gerçek doğasını ve özünü bir kez daha ortaya koyuyor.
Ayrıca Peskov, Putin’in daha önce Rusya’nın, Kiev rejiminin söz konusu boru hatlarının altyapısına yönelik sabotaj ve yıkıcı eylem planları hakkında Ankara’yı bilgilendirdiğini belirtti.
TürkAkım Russkaya kompresör İstasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
DÜNYA
Rusya’nın güneyinde Gazprom’a ait kompresör istasyonuna saldırı düzenlendi
17:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала