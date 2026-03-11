https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/peskov-russkaya-ve-beregovaya-istasyonlarina-saldirilar-endise-verici-1104183127.html
Peskov: ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ istasyonlarına saldırılar endişe verici
Peskov: ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ istasyonlarına saldırılar endişe verici
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev rejiminin ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ kompresör istasyonlarına dronlarla saldırı düzenleme girişimlerini, küresel enerji... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T18:25+0300
2026-03-11T18:25+0300
2026-03-11T18:25+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
kiev
türk akımı
mavi akım
russkaya
saldırı
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_578b56dbcf172d485501e3aa6fd7a694.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji krizi koşullarında Kiev'in gaz tesislerine yönelik saldırı girişimlerini sorumsuzca olarak nitelendirerek, bu durumun Kiev rejiminin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirtti.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda, Rus istihbarat servislerinin Kiev rejiminin bu boru hatlarına yönelik sabotaj planlarına dair bilgilere sahip olduğunu açıkladığını anımsatarak, söz konusu boru hatlarının kıtanın enerji güvenliği açısından değerinin oldukça büyük olduğunu vurguladı.Ayrıca Peskov, Putin’in daha önce Rusya’nın, Kiev rejiminin söz konusu boru hatlarının altyapısına yönelik sabotaj ve yıkıcı eylem planları hakkında Ankara’yı bilgilendirdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/rusyanin-guneyinde-gazproma-ait-kompresor-istasyonuna-saldiri-duzenlendi-1104182301.html
rusya
kiev
russkaya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy peskov, kremlin, rusya, kiev, türk akımı, mavi akım, russkaya, saldırı, vladimir putin, ankara
dmitriy peskov, kremlin, rusya, kiev, türk akımı, mavi akım, russkaya, saldırı, vladimir putin, ankara
Peskov: ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ istasyonlarına saldırılar endişe verici
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev rejiminin ‘Russkaya’ ve ‘Beregovaya’ kompresör istasyonlarına dronlarla saldırı düzenleme girişimlerini, küresel enerji krizi koşullarında sorumsuz bir davranış olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji krizi koşullarında Kiev'in gaz tesislerine yönelik saldırı girişimlerini sorumsuzca olarak nitelendirerek, bu durumun Kiev rejiminin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirtti.
Türk Akımı’nın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna ve Mavi Akım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Beregovaya’ kompresör istasyonuna dronlarla saldırı düzenleme girişimleri hakkındaki haberler, oldukça endişe verici bilgilerdir.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda, Rus istihbarat servislerinin Kiev rejiminin bu boru hatlarına yönelik sabotaj planlarına dair bilgilere sahip olduğunu açıkladığını anımsatarak, söz konusu boru hatlarının kıtanın enerji güvenliği açısından değerinin oldukça büyük olduğunu vurguladı.
Küresel ölçekte her geçen gün daha da yaklaşan enerji krizi bağlamında, Kiev rejiminin bu tür eylemleri özellikle sorumsuzca olarak değerlendirilebilir. Bu durum Kiev rejiminin gerçek doğasını ve özünü bir kez daha ortaya koyuyor.
Ayrıca Peskov, Putin’in daha önce Rusya’nın, Kiev rejiminin söz konusu boru hatlarının altyapısına yönelik sabotaj ve yıkıcı eylem planları hakkında Ankara’yı bilgilendirdiğini belirtti.