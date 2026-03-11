https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/pentagon-irana-yonelik-saldirilardan-bu-yana-yaklasik-140-abd-askeri-yaralandi-1104159222.html

Pentagon: İran’a yönelik saldırılardan bu yana yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı

Pentagon: İran’a yönelik saldırılardan bu yana yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8’inin durumunun... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T05:17+0300

2026-03-11T05:17+0300

2026-03-11T05:19+0300

dünya

abd

i̇srail

i̇ran

savunma bakanlığı

abc

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086893778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d790ee96c8d501c7207046395abede2c.jpg

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyonlar sırasında yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin bilgi verdi.ABC News’ün haberine göre Parnell, 28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından geçen süreçte yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirterek, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı." dedi.Yaralanan askerlerin büyük bölümünün hafif yaralı olduğunu ifade eden Parnell, 8 askerin durumunun ağır olduğunu ve bu personelin üst düzey tıbbi bakım gördüğünü söyledi.Parnell ayrıca, yaralanan askerlerden 108’inin tedavilerinin ardından yeniden görevine döndüğünü bildirdi.Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerde hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 7’ye yükseldiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/iran-devrim-muhafizlari-abd-ordusunun-bolgedeki-operasyonel-altyapisi-imha-edildi-1104159068.html

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇srail, i̇ran, savunma bakanlığı, abc, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)