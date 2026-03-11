Türkiye
Pentagon: İran'a yönelik saldırılardan bu yana yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı
Pentagon: İran’a yönelik saldırılardan bu yana yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı
05:17 11.03.2026 (güncellendi: 05:19 11.03.2026)
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyonlar sırasında yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin bilgi verdi.ABC News’ün haberine göre Parnell, 28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından geçen süreçte yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirterek, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı." dedi.Yaralanan askerlerin büyük bölümünün hafif yaralı olduğunu ifade eden Parnell, 8 askerin durumunun ağır olduğunu ve bu personelin üst düzey tıbbi bakım gördüğünü söyledi.Parnell ayrıca, yaralanan askerlerden 108’inin tedavilerinin ardından yeniden görevine döndüğünü bildirdi.Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerde hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 7’ye yükseldiğini duyurmuştu.
i̇srail
i̇ran
Pentagon, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8’inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyonlar sırasında yaralanan ABD askerlerinin sayısına ilişkin bilgi verdi.
ABC News’ün haberine göre Parnell, 28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından geçen süreçte yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirterek, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı." dedi.
Yaralanan askerlerin büyük bölümünün hafif yaralı olduğunu ifade eden Parnell, 8 askerin durumunun ağır olduğunu ve bu personelin üst düzey tıbbi bakım gördüğünü söyledi.
Parnell ayrıca, yaralanan askerlerden 108’inin tedavilerinin ardından yeniden görevine döndüğünü bildirdi.
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerde hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 7’ye yükseldiğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları: ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı imha edildi
03:32
