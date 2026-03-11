Türkiye
İran Devrim Muhafızları: ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı imha edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Ortadoğu’daki bazı askeri üslerinin hedef alındığını öne sürdü. İran devlet televizyonu, 'Gerçek Vaat-4' operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.Açıklamada, ABD ordusuna ait operasyonel altyapının füze saldırılarıyla hedef alındığı ifade edilerek "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi.” denildi.Operasyon kapsamında ABD’nin bölgedeki önemli askeri noktalarının hedef alındığı kaydedildi. Açıklamaya göre saldırılarda ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı ABD 5. Filosu’nun bulunduğu Bahreyn, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü, Kuveyt’teki El-Udeyri Üssü ile Irak’ın kuzeyindeki El-Harir Üssü’nün hedef alındığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki askeri üslerine saldırı düzenlendiğini ve operasyonel altyapının hedef alındığını iddia etti. Açıklamada saldırıların 'Gerçek Vaat-4' operasyonunun 36. dalgası kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
