İran Devrim Muhafızları: ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı imha edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Ortadoğu’daki bazı askeri üslerinin hedef alındığını öne sürdü. İran devlet televizyonu, 'Gerçek Vaat-4' operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.Açıklamada, ABD ordusuna ait operasyonel altyapının füze saldırılarıyla hedef alındığı ifade edilerek "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi.” denildi.Operasyon kapsamında ABD’nin bölgedeki önemli askeri noktalarının hedef alındığı kaydedildi. Açıklamaya göre saldırılarda ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı ABD 5. Filosu’nun bulunduğu Bahreyn, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü, Kuveyt’teki El-Udeyri Üssü ile Irak’ın kuzeyindeki El-Harir Üssü’nün hedef alındığı bildirildi.
