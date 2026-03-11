https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/mirosnik-bryansk-saldirisi-kievin-uzlasma-istemediginin-kaniti-1104173210.html

Miroşnik: Bryansk saldırısı Kiev'in uzlaşma istemediğinin kanıtı

Miroşnik: Bryansk saldırısı Kiev'in uzlaşma istemediğinin kanıtı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk kentindeki sivilleri hedef aldığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Rus diplomat Miroşnik, Kiev'in anlaşma yapmak... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T13:14+0300

2026-03-11T13:14+0300

2026-03-11T13:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

haberler

rodion miroşnik

ukrayna

bryansk

rusya sağlık bakanlığı

rusya

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093946964_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8034fcf37ca83f0125780af621393a13.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil nüfusa yönelik artan saldırılarının, Kiev'in barışçıl çözüm için müzakere yapmaya istekli olmadığını gösterdiğini belirtti.Bryansk'a düzenlenen kanlı saldırı hakkında Rus basınına konuşan Miroşnik, "Ukrayna tarafının topraklarımızdaki sivil halkı öldürme ve yaralama sayısındaki artışı görüyorum. Geride kalan hafta da Ukraynalı militanların saldırıları nedeniyle 183 kişi yaralandı, 30 kişi hayatını kaybetti. Bu, yılın başından beri yaşanan en kanlı hafta" dedi.Rus diplomat, oluşan mevcut durumun, müzakere sürecinin arka planını teşkil ettiğini ve Ukrayna'nın hiçbir koşulda hiçbir konuda anlaşma yapmak istemediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebileceğini vurguladı.Miroşnik'e göre, uluslararası insancıl hukuk normlarının ihlali, müzakerelerin yürütülmesi için gereken atmosferin iyileşmesine hizmet etmiyor.Saldırının bilançosuSalı günü gerçekleşen ve Kiev'in sorumluluğunu üstlendiği saldırıda, son verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların ve 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi.Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 20'sinin Bryansk Bölgesi'nde tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 9 kişinin ise başkent Moskova'ya sevk edildiğini açıkladı.Öte yandan Rus yetkililer, Ukrayna güçlerinin sınır bölgelerindeki sivil halkı kasıtlı olarak hedef aldığını, Rus ordusunun ise buna karşılık sadece askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayii tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla operasyon düzenlediğini yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/zaharovadan-bmye-sert-tepki-bm-sekreterligi-ukraynalilasti-1104165252.html

ukrayna

bryansk

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, rodion miroşnik, ukrayna, bryansk, rusya sağlık bakanlığı, rusya, saldırı