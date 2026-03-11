Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Miroşnik: Bryansk saldırısı Kiev'in uzlaşma istemediğinin kanıtı
Miroşnik: Bryansk saldırısı Kiev'in uzlaşma istemediğinin kanıtı
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk kentindeki sivilleri hedef aldığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Rus diplomat Miroşnik, Kiev'in anlaşma yapmak... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil nüfusa yönelik artan saldırılarının, Kiev'in barışçıl çözüm için müzakere yapmaya istekli olmadığını gösterdiğini belirtti.Bryansk'a düzenlenen kanlı saldırı hakkında Rus basınına konuşan Miroşnik, "Ukrayna tarafının topraklarımızdaki sivil halkı öldürme ve yaralama sayısındaki artışı görüyorum. Geride kalan hafta da Ukraynalı militanların saldırıları nedeniyle 183 kişi yaralandı, 30 kişi hayatını kaybetti. Bu, yılın başından beri yaşanan en kanlı hafta" dedi.Rus diplomat, oluşan mevcut durumun, müzakere sürecinin arka planını teşkil ettiğini ve Ukrayna'nın hiçbir koşulda hiçbir konuda anlaşma yapmak istemediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebileceğini vurguladı.Miroşnik'e göre, uluslararası insancıl hukuk normlarının ihlali, müzakerelerin yürütülmesi için gereken atmosferin iyileşmesine hizmet etmiyor.Saldırının bilançosuSalı günü gerçekleşen ve Kiev'in sorumluluğunu üstlendiği saldırıda, son verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların ve 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi.Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 20'sinin Bryansk Bölgesi'nde tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 9 kişinin ise başkent Moskova'ya sevk edildiğini açıkladı.Öte yandan Rus yetkililer, Ukrayna güçlerinin sınır bölgelerindeki sivil halkı kasıtlı olarak hedef aldığını, Rus ordusunun ise buna karşılık sadece askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayii tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla operasyon düzenlediğini yineledi.
Miroşnik: Bryansk saldırısı Kiev'in uzlaşma istemediğinin kanıtı

13:14 11.03.2026
© SputnikRodion Miroşnik
Rodion Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© Sputnik
Abone ol
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk kentindeki sivilleri hedef aldığı saldırıya ilişkin açıklama yapan Rus diplomat Miroşnik, Kiev'in anlaşma yapmak istemediğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil nüfusa yönelik artan saldırılarının, Kiev'in barışçıl çözüm için müzakere yapmaya istekli olmadığını gösterdiğini belirtti.

Bryansk'a düzenlenen kanlı saldırı hakkında Rus basınına konuşan Miroşnik, "Ukrayna tarafının topraklarımızdaki sivil halkı öldürme ve yaralama sayısındaki artışı görüyorum. Geride kalan hafta da Ukraynalı militanların saldırıları nedeniyle 183 kişi yaralandı, 30 kişi hayatını kaybetti. Bu, yılın başından beri yaşanan en kanlı hafta" dedi.

Rus diplomat, oluşan mevcut durumun, müzakere sürecinin arka planını teşkil ettiğini ve Ukrayna'nın hiçbir koşulda hiçbir konuda anlaşma yapmak istemediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebileceğini vurguladı.

Miroşnik'e göre, uluslararası insancıl hukuk normlarının ihlali, müzakerelerin yürütülmesi için gereken atmosferin iyileşmesine hizmet etmiyor.

Saldırının bilançosu

Salı günü gerçekleşen ve Kiev'in sorumluluğunu üstlendiği saldırıda, son verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların ve 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 20'sinin Bryansk Bölgesi'nde tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 9 kişinin ise başkent Moskova'ya sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan Rus yetkililer, Ukrayna güçlerinin sınır bölgelerindeki sivil halkı kasıtlı olarak hedef aldığını, Rus ordusunun ise buna karşılık sadece askeri hedeflere ve Ukrayna savunma sanayii tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla operasyon düzenlediğini yineledi.
