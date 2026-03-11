https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/mhp-lideri-bahceli-talimat-verdi-milletvekili-kasli-kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edildi-1104185395.html

MHP lideri Bahçeli talimat verdi: Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP lideri Bahçeli talimat verdi: Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sputnik Türkiye

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine aykırı davranışları nedeniyle disiplin soruşturmasına tabi tutuldu. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T20:50+0300

2026-03-11T20:50+0300

2026-03-11T20:53+0300

poli̇ti̇ka

semih yalçın

mhp

disiplin

disiplin kurulu

disiplin komitesi

yüksek disiplin kurulu

parti

siyasi parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104185222_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_9b548190b61420aeda233e0d0f78f8cc.jpg

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Kaşlı'nın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla alınan kararın kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, sürecin disiplin kurulu tarafından değerlendirileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/mhp-lideri-bahcelinin-yuzuk-ve-rozeti-dikkat-cekti-1103964743.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

semih yalçın, mhp, disiplin, disiplin kurulu, disiplin komitesi, yüksek disiplin kurulu, parti, siyasi parti