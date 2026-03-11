https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/mhp-lideri-bahceli-talimat-verdi-milletvekili-kasli-kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edildi-1104185395.html
MHP lideri Bahçeli talimat verdi: Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine aykırı davranışları nedeniyle disiplin soruşturmasına tabi tutuldu. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Kaşlı'nın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla alınan kararın kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, sürecin disiplin kurulu tarafından değerlendirileceğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Kaşlı'nın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla alınan kararın kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, sürecin disiplin kurulu tarafından değerlendirileceğini açıkladı.