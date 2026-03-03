https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/mhp-lideri-bahcelinin-yuzuk-ve-rozeti-dikkat-cekti-1103964743.html

MHP Lideri Bahçeli'nin yüzük ve rozeti dikkat çekti

03.03.2026

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı yüzük ve rozetteki mesajlar dikkat çekti. Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti sosyal medyada da gündem oldu. Rozette ve yüzükte yer alan Lâ Galibe İllâllah'' ifadesi ''Allah'tan başka galip yok'' anlamına geliyor.Bahçeli'nin kullandığı yüzüğün üst kısmında "La Galibe İllallah" ifadesi yer alırken, yan kısımlarının bir tarafında Çift Başlı Selçuklu Kartalı diğer tarafında Osmanlı Devlet Arması yer aldı. Rozette ise "La Galibe İllallah" ifadesi görüldü. "La Galibe İllallah" sözü Yusuf Suresi'nin 21. Ayetinde yer alıyor. ''Lâ Galibe İllâllah'' ifadesi ise ''Allah'tan başka galip yok'' anlamına geliyor.

