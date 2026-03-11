Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/meteorolojiden-sis-ve-buzlanma-uyarisi-hava-5-derece-isiniyor-guneyde-20li-dereceler-gorulecek-1104159701.html
Meteoroloji'den sis ve buzlanma uyarısı: Hava 5 derece ısınıyor, güneyde 20'li dereceler görülecek
Meteoroloji'den sis ve buzlanma uyarısı: Hava 5 derece ısınıyor, güneyde 20'li dereceler görülecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’ye göre 11 Mart’ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Marmara’da... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T07:20+0300
2026-03-11T07:20+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101897930_0:3:3520:1983_1920x0_80_0_0_3f78705b58d737ce84d92fae11bede2a.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığı batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/miley-cyrus-gaziantepte-konser-mi-verecek--1104150732.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101897930_436:0:3084:1986_1920x0_80_0_0_23a8d3552863e393581e665673118204.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den sis ve buzlanma uyarısı: Hava 5 derece ısınıyor, güneyde 20'li dereceler görülecek

07:20 11.03.2026
© AA / Mehmet Emin GürbüzSis
Sis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
Abone ol
Meteoroloji’ye göre 11 Mart’ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Marmara’da pus ve sis, doğuda buzlanma ve don görülebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE – 17°C – Az bulutlu ve açık
İSTANBUL – 14°C – Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ – 16°C – Az bulutlu ve açık
KOCAELİ – 19°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 13°C – Az bulutlu ve açık
DENİZLİ – 19°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR – 19°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA – 19°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 21°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA – 21°C – Az bulutlu ve açık
HATAY – 19°C – Az bulutlu ve açık
MERSİN – 22°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 14°C – Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI – 15°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR – 15°C – Az bulutlu ve açık
KONYA – 13°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 16°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE – 18°C – Az bulutlu ve açık
KASTAMONU – 14°C – Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK – 12°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
TOKAT – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – 0°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 0°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 1°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 13°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 15°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 13°C – Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA – 16°C – Az bulutlu ve açık
Miley Cyrus performs onstage at the 2018 MusiCares Person of the Year tribute honoring Fleetwood Mac at Radio City Music Hall on Friday, Jan. 26, 2018, in New York. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
YAŞAM
Miley Cyrus Gaziantep’te konser mi verecek?
Dün, 17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала