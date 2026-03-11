https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/meteorolojiden-sis-ve-buzlanma-uyarisi-hava-5-derece-isiniyor-guneyde-20li-dereceler-gorulecek-1104159701.html

Meteoroloji'den sis ve buzlanma uyarısı: Hava 5 derece ısınıyor, güneyde 20'li dereceler görülecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’ye göre 11 Mart’ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler yer yer parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Marmara’da... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığı batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

