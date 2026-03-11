https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/meloniden-kritik-aciklama-italya-abd-ve-israilin-iran-mudahalesine-katilmayacak-1104177337.html
Meloni’den kritik açıklama: İtalya, ABD ve İsrail’in İran müdahalesine katılmayacak
Meloni’den kritik açıklama: İtalya, ABD ve İsrail’in İran müdahalesine katılmayacak
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Senato’da yaptığı konuşmada ülkesinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine katılmayacağını açıkladı. Meloni... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T15:00+0300
2026-03-11T15:00+0300
2026-03-11T15:00+0300
dünya
giorgia meloni
i̇ran
i̇srail
roma
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663534_0:585:2000:1710_1920x0_80_0_0_c7b21cf86c814f93fd2b7a738c2588c0.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Orta Doğu’daki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, İtalya’nın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine katılmayacağını duyurdu.Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde İtalya Senatosu’nda konuşan Meloni, hükümetin bölgedeki krize yaklaşımına yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Roma yönetiminin diplomasi ve istikrar arayışını sürdürdüğünü ifade etti.Meloni, “Hükümetin başkalarının kararlarına ortak olduğu ya da Avrupa’da yalnız kaldığı yönündeki değerlendirmeler doğru değil. Bu hassas jeopolitik dönemde yürütülen çabalar görmezden geliniyor” dedi.“Tek taraflı müdahaleler artıyor”Başbakan Meloni, uluslararası sistemde artan gerilimlere dikkat çekerek uluslararası hukuk dışında gerçekleştirilen tek taraflı askeri müdahalelerin giderek yaygınlaştığını söyledi.Meloni, ABD ve İsrail’in İran rejimine yönelik müdahalesinin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Bununla birlikte İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Meloni, şu değerlendirmede bulundu:“Ayetullah rejiminin nükleer silaha sahip olması ve kısa süre içinde İtalya ile Avrupa’yı doğrudan hedef alabilecek füze kapasitesine ulaşması ihtimalini göze alamayız.”Diplomasi çağrısıMeloni, İtalya’nın Avrupa’daki müttefikleriyle koordinasyon içinde hareket ettiğini ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi.Başbakan, diplomasiye dönüş ihtimalinin değerlendirildiğini ancak İran saldırılarını sürdürdüğü sürece bunun mümkün olmayacağını ifade etti.ABD üsleri için Parlamento vurgusuMeloni, İtalya’daki ABD askeri üslerinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini belirterek, yeni bir talep gelmesi halinde nihai kararın İtalya Parlamentosu tarafından verileceğini söyledi.“Bugüne kadar ABD’den herhangi bir yeni talep gelmedi” diyen Meloni, böyle bir durumda hükümetin konuyu parlamentoya taşıyacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ispanyadan-israile-diplomatik-rest-buyukelci-resmen-geri-cagrildi-1104176861.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663534_0:398:2000:1898_1920x0_80_0_0_57b4c7cd1eaf959c161d73b34e16fd64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
giorgia meloni, i̇ran, i̇srail, roma, abd
giorgia meloni, i̇ran, i̇srail, roma, abd
Meloni’den kritik açıklama: İtalya, ABD ve İsrail’in İran müdahalesine katılmayacak
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Senato’da yaptığı konuşmada ülkesinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine katılmayacağını açıkladı. Meloni, krizin çözümünde diplomasi ve uluslararası hukuk vurgusu yaparken, İran’ın nükleer silah elde etmesinin ise İtalya ve Avrupa için kabul edilemez bir güvenlik riski olduğunu söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Orta Doğu’daki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, İtalya’nın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine katılmayacağını duyurdu.
Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde İtalya Senatosu’nda konuşan Meloni, hükümetin bölgedeki krize yaklaşımına yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Roma yönetiminin diplomasi ve istikrar arayışını sürdürdüğünü ifade etti.
Meloni, “Hükümetin başkalarının kararlarına ortak olduğu ya da Avrupa’da yalnız kaldığı yönündeki değerlendirmeler doğru değil. Bu hassas jeopolitik dönemde yürütülen çabalar görmezden geliniyor” dedi.
“Tek taraflı müdahaleler artıyor”
Başbakan Meloni, uluslararası sistemde artan gerilimlere dikkat çekerek uluslararası hukuk dışında gerçekleştirilen tek taraflı askeri müdahalelerin giderek yaygınlaştığını söyledi.
Meloni, ABD ve İsrail’in İran rejimine yönelik müdahalesinin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bununla birlikte İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Meloni, şu değerlendirmede bulundu:
“Ayetullah rejiminin nükleer silaha sahip olması ve kısa süre içinde İtalya ile Avrupa’yı doğrudan hedef alabilecek füze kapasitesine ulaşması ihtimalini göze alamayız.”
Meloni, İtalya’nın Avrupa’daki müttefikleriyle koordinasyon içinde hareket ettiğini ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi.
Başbakan, diplomasiye dönüş ihtimalinin değerlendirildiğini ancak İran saldırılarını sürdürdüğü sürece bunun mümkün olmayacağını ifade etti.
ABD üsleri için Parlamento vurgusu
Meloni, İtalya’daki ABD askeri üslerinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini belirterek, yeni bir talep gelmesi halinde nihai kararın İtalya Parlamentosu tarafından verileceğini söyledi.
“Bugüne kadar ABD’den herhangi bir yeni talep gelmedi” diyen Meloni, böyle bir durumda hükümetin konuyu parlamentoya taşıyacağını kaydetti.