https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/meloniden-kritik-aciklama-italya-abd-ve-israilin-iran-mudahalesine-katilmayacak-1104177337.html

Meloni’den kritik açıklama: İtalya, ABD ve İsrail’in İran müdahalesine katılmayacak

Meloni’den kritik açıklama: İtalya, ABD ve İsrail’in İran müdahalesine katılmayacak

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Senato’da yaptığı konuşmada ülkesinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine katılmayacağını açıkladı. Meloni... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T15:00+0300

2026-03-11T15:00+0300

2026-03-11T15:00+0300

dünya

giorgia meloni

i̇ran

i̇srail

roma

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663534_0:585:2000:1710_1920x0_80_0_0_c7b21cf86c814f93fd2b7a738c2588c0.jpg

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Orta Doğu’daki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, İtalya’nın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine katılmayacağını duyurdu.Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde İtalya Senatosu’nda konuşan Meloni, hükümetin bölgedeki krize yaklaşımına yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Roma yönetiminin diplomasi ve istikrar arayışını sürdürdüğünü ifade etti.Meloni, “Hükümetin başkalarının kararlarına ortak olduğu ya da Avrupa’da yalnız kaldığı yönündeki değerlendirmeler doğru değil. Bu hassas jeopolitik dönemde yürütülen çabalar görmezden geliniyor” dedi.“Tek taraflı müdahaleler artıyor”Başbakan Meloni, uluslararası sistemde artan gerilimlere dikkat çekerek uluslararası hukuk dışında gerçekleştirilen tek taraflı askeri müdahalelerin giderek yaygınlaştığını söyledi.Meloni, ABD ve İsrail’in İran rejimine yönelik müdahalesinin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Bununla birlikte İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Meloni, şu değerlendirmede bulundu:“Ayetullah rejiminin nükleer silaha sahip olması ve kısa süre içinde İtalya ile Avrupa’yı doğrudan hedef alabilecek füze kapasitesine ulaşması ihtimalini göze alamayız.”Diplomasi çağrısıMeloni, İtalya’nın Avrupa’daki müttefikleriyle koordinasyon içinde hareket ettiğini ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi.Başbakan, diplomasiye dönüş ihtimalinin değerlendirildiğini ancak İran saldırılarını sürdürdüğü sürece bunun mümkün olmayacağını ifade etti.ABD üsleri için Parlamento vurgusuMeloni, İtalya’daki ABD askeri üslerinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini belirterek, yeni bir talep gelmesi halinde nihai kararın İtalya Parlamentosu tarafından verileceğini söyledi.“Bugüne kadar ABD’den herhangi bir yeni talep gelmedi” diyen Meloni, böyle bir durumda hükümetin konuyu parlamentoya taşıyacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ispanyadan-israile-diplomatik-rest-buyukelci-resmen-geri-cagrildi-1104176861.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, i̇ran, i̇srail, roma, abd