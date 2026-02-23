https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/milli-egitim-bakani-tekin-acikladi-10-bin-ogretmen-atamasi-ne-zaman-yapilacak-atama-takvimi-belli-1103709533.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi belli oldu mu?
2026-02-23T09:52+0300
2026-02-23T09:52+0300
2026-02-23T09:59+0300
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da eğitim editörleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği 10 bin öğretmen atamasına ilişkin sürece de değinen Tekin, takvim ve planlama konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası gözler, resmi tarih duyurusu için Millî Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.Ek ders ücretleri ve mali haklarYusuf Tekin, öğretmenlere yönelik iki önemli başlığı kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Tekin, ek ders ücretleri ve bazı mali haklara ilişkin zam paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı..Tarih verdi: 10 bin öğretmen ataması ne zaman?Milli Eğitim Bakanı 10 bin öğretmen ataması sürecinin akademi eğitiminin tamamlanmasının hemen ardından başlayacağını belirtti. Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının bekleyişine net yanıt veren Tekin, atamaların gecikmeden yapılacağını vurguladı. Her yıl düzenli şekilde alım yapılacağını ifade eden Bakan Tekin, sistemin sürdürülebilir hale getirileceğini söyledi. Böylece Milli Eğitim Akademisi modelinin kalıcı bir atama mekanizmasına dönüşmesi hedefleniyor.MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvimini yayınladı mı?Milli Eğitim Bakanlığı henüz atamaya ilişkin bir takvim yayınlamadı.MEB 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?10 bin öğretmen ataması için branş kontenjanları henüz kesinleşmedi. AGS sonuçları ve ihtiyaç duyulan alanlar dikkate alınarak branşlara göre planlama yapılacak.
09:52 23.02.2026
10 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitiminin tamamlanmasının ardından 10 bin öğretmenin atanacağını açıkladı. Bakan Tekin, sistemin sürdürülebilir hale getirileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da eğitim editörleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği 10 bin öğretmen atamasına ilişkin sürece de değinen Tekin, takvim ve planlama konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tekin’in açıklamaları sonrası gözler, resmi tarih duyurusu için Millî Eğitim Bakanlığı’na çevrildi.
Ek ders ücretleri ve mali haklar
Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik iki önemli başlığı kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Tekin, ek ders ücretleri ve bazı mali haklara ilişkin zam paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı..
Tarih verdi: 10 bin öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı 10 bin öğretmen ataması sürecinin akademi eğitiminin tamamlanmasının hemen ardından başlayacağını belirtti.
Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının bekleyişine net yanıt veren Tekin, atamaların gecikmeden yapılacağını vurguladı. Her yıl düzenli şekilde alım yapılacağını ifade eden Bakan Tekin, sistemin sürdürülebilir hale getirileceğini söyledi. Böylece Milli Eğitim Akademisi modelinin kalıcı bir atama mekanizmasına dönüşmesi hedefleniyor.
MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvimini yayınladı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı henüz atamaya ilişkin bir takvim yayınlamadı.
MEB 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?
10 bin öğretmen ataması için branş kontenjanları henüz kesinleşmedi. AGS sonuçları ve ihtiyaç duyulan alanlar dikkate alınarak branşlara göre planlama yapılacak.