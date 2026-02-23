https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/milli-egitim-bakani-tekin-acikladi-10-bin-ogretmen-atamasi-ne-zaman-yapilacak-atama-takvimi-belli-1103709533.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi belli oldu mu?

Sputnik Türkiye

10 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitiminin tamamlanmasının ardından 10 bin öğretmenin... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T09:52+0300

2026-02-23T09:52+0300

2026-02-23T09:59+0300

türki̇ye

yusuf tekin

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

öğretmen atamaları

ücretli öğretmen

öğrenci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968414_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_5499182b1291e501c6f2fe1a7973c713.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da eğitim editörleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği 10 bin öğretmen atamasına ilişkin sürece de değinen Tekin, takvim ve planlama konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tekin’in açıklamaları sonrası gözler, resmi tarih duyurusu için Millî Eğitim Bakanlığı’na çevrildi.Ek ders ücretleri ve mali haklarYusuf Tekin, öğretmenlere yönelik iki önemli başlığı kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyuran Tekin, ek ders ücretleri ve bazı mali haklara ilişkin zam paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı..Tarih verdi: 10 bin öğretmen ataması ne zaman?Milli Eğitim Bakanı 10 bin öğretmen ataması sürecinin akademi eğitiminin tamamlanmasının hemen ardından başlayacağını belirtti. Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının bekleyişine net yanıt veren Tekin, atamaların gecikmeden yapılacağını vurguladı. Her yıl düzenli şekilde alım yapılacağını ifade eden Bakan Tekin, sistemin sürdürülebilir hale getirileceğini söyledi. Böylece Milli Eğitim Akademisi modelinin kalıcı bir atama mekanizmasına dönüşmesi hedefleniyor.MEB AGS 10 bin öğretmen atama takvimini yayınladı mı?Milli Eğitim Bakanlığı henüz atamaya ilişkin bir takvim yayınlamadı.MEB 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?10 bin öğretmen ataması için branş kontenjanları henüz kesinleşmedi. AGS sonuçları ve ihtiyaç duyulan alanlar dikkate alınarak branşlara göre planlama yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/pek-cok-ust-duzey-atama-ve-gorevden-alma-hasan-suver-cumhurbaskanligi-basdanismani-oldu-1103162010.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

10 bin öğretmen ataması, öğretmen ataması öğretmen atamaları ne zaman