Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Ez-Zeyyani: İran çevresindeki askeri operasyonlar bir an önce durdurulmalı
Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Ez-Zeyyani: İran çevresindeki askeri operasyonlar bir an önce durdurulmalı
11.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, yaptıkları telefon görüşmesinde, İran çevresinde devam eden askeri operasyonları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, bölgedeki askeri faaliyetlerin en kısa sürede sonlandırılması ve makul, karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunması amacıyla müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.Açıklamada, tarafların hem İran’da hem de çatışmanın tarafı olmayan komşu Arap ülkelerinde sivillerin ölümüne ve hayati altyapının tahrip olmasına yol açan saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşünde birleştiği belirtildi.Lavrov’un Rusya’nın bölgedeki durumun istikrara kavuşması için elindeki tüm imkanları kullanmaya hazır olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Ez-Zeyyani: İran çevresindeki askeri operasyonlar bir an önce durdurulmalı

23:13 11.03.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
© Sputnik / Сергей Гунеев
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran çevresindeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve makul uzlaşılar için müzakere sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, yaptıkları telefon görüşmesinde, İran çevresinde devam eden askeri operasyonları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, bölgedeki askeri faaliyetlerin en kısa sürede sonlandırılması ve makul, karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunması amacıyla müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, tarafların hem İran’da hem de çatışmanın tarafı olmayan komşu Arap ülkelerinde sivillerin ölümüne ve hayati altyapının tahrip olmasına yol açan saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşünde birleştiği belirtildi.
Lavrov’un Rusya’nın bölgedeki durumun istikrara kavuşması için elindeki tüm imkanları kullanmaya hazır olduğunu vurguladığı ifade edildi.
