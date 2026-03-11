https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/lavrov-ve-bahreynli-mevkidasi-ez-zeyyani-iran-cevresindeki-askeri-operasyonlar-bir-an-once-1104186975.html
Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Ez-Zeyyani: İran çevresindeki askeri operasyonlar bir an önce durdurulmalı
Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Ez-Zeyyani: İran çevresindeki askeri operasyonlar bir an önce durdurulmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran çevresindeki askeri... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T23:13+0300
2026-03-11T23:13+0300
2026-03-11T23:13+0300
dünya
sergey lavrov
abdullatif bin raşid ez-zeyyani
rusya
bahreyn
i̇ran
ortadoğu
rusya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101829255_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_47b23745979d81cdd3466a020455e1f4.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, yaptıkları telefon görüşmesinde, İran çevresinde devam eden askeri operasyonları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, bölgedeki askeri faaliyetlerin en kısa sürede sonlandırılması ve makul, karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunması amacıyla müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.Açıklamada, tarafların hem İran’da hem de çatışmanın tarafı olmayan komşu Arap ülkelerinde sivillerin ölümüne ve hayati altyapının tahrip olmasına yol açan saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşünde birleştiği belirtildi.Lavrov’un Rusya’nın bölgedeki durumun istikrara kavuşması için elindeki tüm imkanları kullanmaya hazır olduğunu vurguladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/iran-ateskes-sartlarini-acikladi-1104185940.html
rusya
bahreyn
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101829255_0:0:632:473_1920x0_80_0_0_986c0ad227544422aa7026f639d966de.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, abdullatif bin raşid ez-zeyyani, rusya, bahreyn, i̇ran, ortadoğu, rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov, abdullatif bin raşid ez-zeyyani, rusya, bahreyn, i̇ran, ortadoğu, rusya dışişleri bakanlığı
Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Ez-Zeyyani: İran çevresindeki askeri operasyonlar bir an önce durdurulmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran çevresindeki askeri operasyonların derhal durdurulması ve makul uzlaşılar için müzakere sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, yaptıkları telefon görüşmesinde, İran çevresinde devam eden askeri operasyonları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, bölgedeki askeri faaliyetlerin en kısa sürede sonlandırılması ve makul, karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunması amacıyla müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, tarafların hem İran’da hem de çatışmanın tarafı olmayan komşu Arap ülkelerinde sivillerin ölümüne ve hayati altyapının tahrip olmasına yol açan saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşünde birleştiği belirtildi.
Lavrov’un Rusya’nın bölgedeki durumun istikrara kavuşması için elindeki tüm imkanları kullanmaya hazır olduğunu vurguladığı ifade edildi.