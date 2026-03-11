https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/lavrov-ve-bahreynli-mevkidasi-ez-zeyyani-iran-cevresindeki-askeri-operasyonlar-bir-an-once-1104186975.html

Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Ez-Zeyyani: İran çevresindeki askeri operasyonlar bir an önce durdurulmalı

Lavrov ve Bahreynli mevkidaşı Ez-Zeyyani: İran çevresindeki askeri operasyonlar bir an önce durdurulmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran çevresindeki askeri... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T23:13+0300

2026-03-11T23:13+0300

2026-03-11T23:13+0300

dünya

sergey lavrov

abdullatif bin raşid ez-zeyyani

rusya

bahreyn

i̇ran

ortadoğu

rusya dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101829255_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_47b23745979d81cdd3466a020455e1f4.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, yaptıkları telefon görüşmesinde, İran çevresinde devam eden askeri operasyonları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, bölgedeki askeri faaliyetlerin en kısa sürede sonlandırılması ve makul, karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunması amacıyla müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.Açıklamada, tarafların hem İran’da hem de çatışmanın tarafı olmayan komşu Arap ülkelerinde sivillerin ölümüne ve hayati altyapının tahrip olmasına yol açan saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu görüşünde birleştiği belirtildi.Lavrov’un Rusya’nın bölgedeki durumun istikrara kavuşması için elindeki tüm imkanları kullanmaya hazır olduğunu vurguladığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/iran-ateskes-sartlarini-acikladi-1104185940.html

rusya

bahreyn

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, abdullatif bin raşid ez-zeyyani, rusya, bahreyn, i̇ran, ortadoğu, rusya dışişleri bakanlığı