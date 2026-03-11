https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/kremlin-istanbul-anlasmasi-artik-mevcut-duruma-uymuyor-1104164426.html

Kremlin: İstanbul Anlaşması artık mevcut duruma uymuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'yla 2022 yılında İstanbul'da varılan anlaşmanın, sahadaki durumun değişmesi nedeniyle artık geçerliliğini korumadığını... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Moskova’nın Ukrayna çatışmasının çözümünü öngören İstanbul anlaşmasına bağlı olup olmadığı sorusuna, “Gerçeklik tamamen değişti” dedi.2022 İstanbul müzakereleriRusya ve Ukrayna arasında çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereler, Şubat 2022’de, özel askeri harekat başladıktan hemen sonra başlamıştı. Taraflar önce Belarus'ta, ardından İstanbul'da olmak üzere birkaç görüşme gerçekleştirmişti. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine de Ukrayna’da iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin meclis grup başkanı David Arahamiya başkanlık etmişti. İstanbul görüşmelerinin ardından, Ukrayna'nın tarafsız ve bağlantısız statüde kalmasını içeren bir anlaşma taslağı imzalanmıştı. Ancak, Kiev ve Batılı müttefiklerinin eylemleri nedeniyle anlaşma engellenmişti. Bu süreçte en aktif rolü eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson oynamıştı.2025 İstanbul müzakereleriİki taraf arasındaki müzakereler 2025’te yeniden başlamıştı. İstanbul'da üç tur görüşme yapılmış, bu görüşmelerde, özel askeri harekat başladığı günden bu yana en büyük esir takası dahil insani alanda bir dizi anlaşmaya varılmıştı. Ancak, çatışmanın çözüm yolları konusunda bir anlaşma sağlanmamıştı.2026 Cenevre müzakereleri2026’da müzakereler üçlü formatta yeniden başlamıştı. Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de bir araya gelmişti. İlk gün yaklaşık altı saat, ikinci gün de yaklaşık iki saat süren görüşmeler yapılmıştı. Rus heyetinin lideri Vladimir Medinskiy, görüşmeleri zor ancak iş odaklı olarak nitelendirmişti. Medinskiy, yeni görüşmenin en kısa zamanda yapılacağını belirtmişti.

