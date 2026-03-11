https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/kremlin-istanbul-anlasmasi-artik-mevcut-duruma-uymuyor-1104164426.html
Kremlin: İstanbul Anlaşması artık mevcut duruma uymuyor
Kremlin: İstanbul Anlaşması artık mevcut duruma uymuyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'yla 2022 yılında İstanbul'da varılan anlaşmanın, sahadaki durumun değişmesi nedeniyle artık geçerliliğini korumadığını... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T09:52+0300
2026-03-11T09:52+0300
2026-03-11T09:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
i̇stanbul
ukrayna
cenevre
vladimir medinskiy
boris johnson
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099153120_0:0:679:381_1920x0_80_0_0_473a3b1154f23f4caaf95b1eeb96beb2.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Moskova’nın Ukrayna çatışmasının çözümünü öngören İstanbul anlaşmasına bağlı olup olmadığı sorusuna, “Gerçeklik tamamen değişti” dedi.2022 İstanbul müzakereleriRusya ve Ukrayna arasında çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereler, Şubat 2022’de, özel askeri harekat başladıktan hemen sonra başlamıştı. Taraflar önce Belarus'ta, ardından İstanbul'da olmak üzere birkaç görüşme gerçekleştirmişti. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine de Ukrayna’da iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin meclis grup başkanı David Arahamiya başkanlık etmişti. İstanbul görüşmelerinin ardından, Ukrayna'nın tarafsız ve bağlantısız statüde kalmasını içeren bir anlaşma taslağı imzalanmıştı. Ancak, Kiev ve Batılı müttefiklerinin eylemleri nedeniyle anlaşma engellenmişti. Bu süreçte en aktif rolü eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson oynamıştı.2025 İstanbul müzakereleriİki taraf arasındaki müzakereler 2025’te yeniden başlamıştı. İstanbul'da üç tur görüşme yapılmış, bu görüşmelerde, özel askeri harekat başladığı günden bu yana en büyük esir takası dahil insani alanda bir dizi anlaşmaya varılmıştı. Ancak, çatışmanın çözüm yolları konusunda bir anlaşma sağlanmamıştı.2026 Cenevre müzakereleri2026’da müzakereler üçlü formatta yeniden başlamıştı. Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de bir araya gelmişti. İlk gün yaklaşık altı saat, ikinci gün de yaklaşık iki saat süren görüşmeler yapılmıştı. Rus heyetinin lideri Vladimir Medinskiy, görüşmeleri zor ancak iş odaklı olarak nitelendirmişti. Medinskiy, yeni görüşmenin en kısa zamanda yapılacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ieaden-tarihin-en-buyuk-petrol-rezervi-serbest-birakma-onerisi-1104163063.html
rusya
i̇stanbul
ukrayna
cenevre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099153120_15:0:648:475_1920x0_80_0_0_fd14dd709b86c0d8eb028abf62db46b2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, i̇stanbul, ukrayna, cenevre, vladimir medinskiy, boris johnson
rusya, kremlin, dmitriy peskov, i̇stanbul, ukrayna, cenevre, vladimir medinskiy, boris johnson
Kremlin: İstanbul Anlaşması artık mevcut duruma uymuyor
09:52 11.03.2026 (güncellendi: 09:54 11.03.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'yla 2022 yılında İstanbul'da varılan anlaşmanın, sahadaki durumun değişmesi nedeniyle artık geçerliliğini korumadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Moskova’nın Ukrayna çatışmasının çözümünü öngören İstanbul anlaşmasına bağlı olup olmadığı sorusuna, “Gerçeklik tamamen değişti” dedi.
2022 İstanbul müzakereleri
Rusya ve Ukrayna arasında çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereler, Şubat 2022’de, özel askeri harekat başladıktan hemen sonra başlamıştı. Taraflar önce Belarus'ta, ardından İstanbul'da olmak üzere birkaç görüşme gerçekleştirmişti. Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine de Ukrayna’da iktidardaki ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinin meclis grup başkanı David Arahamiya başkanlık etmişti. İstanbul görüşmelerinin ardından, Ukrayna'nın tarafsız ve bağlantısız statüde kalmasını içeren bir anlaşma taslağı imzalanmıştı. Ancak, Kiev ve Batılı müttefiklerinin eylemleri nedeniyle anlaşma engellenmişti. Bu süreçte en aktif rolü eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson oynamıştı.
2025 İstanbul müzakereleri
İki taraf arasındaki müzakereler 2025’te yeniden başlamıştı. İstanbul'da üç tur görüşme yapılmış, bu görüşmelerde, özel askeri harekat başladığı günden bu yana en büyük esir takası dahil insani alanda bir dizi anlaşmaya varılmıştı. Ancak, çatışmanın çözüm yolları konusunda bir anlaşma sağlanmamıştı.
2026 Cenevre müzakereleri
2026’da müzakereler üçlü formatta yeniden başlamıştı. Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de bir araya gelmişti. İlk gün yaklaşık altı saat, ikinci gün de yaklaşık iki saat süren görüşmeler yapılmıştı. Rus heyetinin lideri Vladimir Medinskiy, görüşmeleri zor ancak iş odaklı olarak nitelendirmişti. Medinskiy, yeni görüşmenin en kısa zamanda yapılacağını belirtmişti.