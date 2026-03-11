https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/kendisini-mit-ve-nato-temsilcisi-diye-tanitmisti-binbir-surat-serife-tutuklandi-1104165810.html
Kendisini MİT ve NATO temsilcisi diye tanıtmıştı: Binbir surat Şerife tutuklandı
Kendisini MİT ve NATO temsilcisi diye tanıtmıştı: Binbir surat Şerife tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T11:42+0300
2026-03-11T11:42+0300
2026-03-11T11:42+0300
türki̇ye
tutuklama
ankara
abd
nato
mi̇t
emniyet müdürlüğü
dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104153783_0:157:984:711_1920x0_80_0_0_19175e7d42e180a8a70e60765116bfb9.jpg
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce esnafı, sonra da hacı adayları ve depremzedeleri dolandıran şüphelinin, para aldığı kişilere, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek vakit kazandığını tespit etti.Zamanla üst düzey siyasetçi, akademisyen ve ekonomistler ile kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef alan Şerife Y'nin, alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlediği, ardından üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirlendi.Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanarak yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreten zanlının, bu yolla geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdığı saptandı.Şüphelinin, sevgili olma bahanesiyle temas kurduğu kamu görevlilerinden ilişki teklifine olumsuz yanıt verenlere ise üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek görev yerlerini değiştirme tehdidinde bulunduğu belirlendi.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/depremzede-ve-haci-adaylarini-dolandirmisti-binbir-surat-serife-yakalandi-1104153971.html
türki̇ye
ankara
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104153783_0:65:984:803_1920x0_80_0_0_bfaaef441096cb604b6d155343df6d70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tutuklama, ankara, abd, nato, mi̇t, emniyet müdürlüğü, dolandırıcılık
tutuklama, ankara, abd, nato, mi̇t, emniyet müdürlüğü, dolandırıcılık
Kendisini MİT ve NATO temsilcisi diye tanıtmıştı: Binbir surat Şerife tutuklandı
Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce esnafı, sonra da hacı adayları ve depremzedeleri dolandıran şüphelinin, para aldığı kişilere, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek vakit kazandığını tespit etti.
Zamanla üst düzey siyasetçi, akademisyen ve ekonomistler ile kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef alan Şerife Y'nin, alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlediği, ardından üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirlendi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanarak yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreten zanlının, bu yolla geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdığı saptandı.
Şüphelinin, sevgili olma bahanesiyle temas kurduğu kamu görevlilerinden ilişki teklifine olumsuz yanıt verenlere ise üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek görev yerlerini değiştirme tehdidinde bulunduğu belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.