Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/kendisini-mit-ve-nato-temsilcisi-diye-tanitmisti-binbir-surat-serife-tutuklandi-1104165810.html
Kendisini MİT ve NATO temsilcisi diye tanıtmıştı: Binbir surat Şerife tutuklandı
Kendisini MİT ve NATO temsilcisi diye tanıtmıştı: Binbir surat Şerife tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T11:42+0300
2026-03-11T11:42+0300
türki̇ye
tutuklama
ankara
abd
nato
mi̇t
emniyet müdürlüğü
dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104153783_0:157:984:711_1920x0_80_0_0_19175e7d42e180a8a70e60765116bfb9.jpg
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce esnafı, sonra da hacı adayları ve depremzedeleri dolandıran şüphelinin, para aldığı kişilere, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek vakit kazandığını tespit etti.Zamanla üst düzey siyasetçi, akademisyen ve ekonomistler ile kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef alan Şerife Y'nin, alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlediği, ardından üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirlendi.Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanarak yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreten zanlının, bu yolla geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdığı saptandı.Şüphelinin, sevgili olma bahanesiyle temas kurduğu kamu görevlilerinden ilişki teklifine olumsuz yanıt verenlere ise üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek görev yerlerini değiştirme tehdidinde bulunduğu belirlendi.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/depremzede-ve-haci-adaylarini-dolandirmisti-binbir-surat-serife-yakalandi-1104153971.html
türki̇ye
ankara
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104153783_0:65:984:803_1920x0_80_0_0_bfaaef441096cb604b6d155343df6d70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tutuklama, ankara, abd, nato, mi̇t, emniyet müdürlüğü, dolandırıcılık
tutuklama, ankara, abd, nato, mi̇t, emniyet müdürlüğü, dolandırıcılık

Kendisini MİT ve NATO temsilcisi diye tanıtmıştı: Binbir surat Şerife tutuklandı

11:42 11.03.2026
© Fotoğraf : Şerife Yılmaz sosyal medyaŞerife Yılmaz
Şerife Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© Fotoğraf : Şerife Yılmaz sosyal medya
Abone ol
Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtıp yapay zekayla ürettiği sahte belgelerle aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce esnafı, sonra da hacı adayları ve depremzedeleri dolandıran şüphelinin, para aldığı kişilere, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek vakit kazandığını tespit etti.
Zamanla üst düzey siyasetçi, akademisyen ve ekonomistler ile kamu ve özel sektör yöneticilerini de hedef alan Şerife Y'nin, alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlediği, ardından üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit ettiği belirlendi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanarak yapay zekayla sahte doküman ve görsel üreten zanlının, bu yolla geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu izlenimi uyandırdığı saptandı.
Şüphelinin, sevgili olma bahanesiyle temas kurduğu kamu görevlilerinden ilişki teklifine olumsuz yanıt verenlere ise üst düzey tanıdıklarına şikayet ederek görev yerlerini değiştirme tehdidinde bulunduğu belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şerife Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
TÜRKİYE
Depremzede ve hacı adaylarını dolandırmıştı: Binbir Surat Şerife yakalandı
Dün, 19:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала