İsviçre’de bir kişi kendini ateşe verdi: Otobüste çıkan yangında en az 6 kişi öldü

Kerzers kasabasında bir otobüste çıkan yangında en az altı kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise yaralandı. Yerel medya ve görgü tanıklarının aktardığına göre... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Olay, İsviçre’nin batısındaki Fribourg kantonunda, başkent Bern’e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki 5 bin nüfuslu Kerzers kasabasında salı akşamı meydana geldi. Fribourg polisi sözcüsü Frederic Papaux, “Şu aşamada elimizde, otobüsün içindeyken bir kişinin kasıtlı davranışına işaret eden unsurlar var” dedi.Yerel polis yetkilisi Christa Bielmann ise, bir kişinin üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiğine dair ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Bielmann, olayın terörle bağlantılı olup olmadığına dair henüz bir belirti olmadığını söyledi.Fribourg’lu politikacı Romain Collaud da İsviçre-Fransız kanalı RTS’ye yaptığı açıklamada, “Bir terör saldırısıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir belirti yok” dedi.'İki ya da üç kişi çıkabildi' Üç yaralı, acil müdahale ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Papaux, “Otobüsten kaçan yolcuların panik içinde ve yaralı halde olduğu görüldü” diye ekledi. Yangın söndürüldükten sonra çekilen videolarda, sarı otobüsün yanmış kalıntıları görüldü.Yerel medya kuruluşu 20 Minutes, olay yerinden bir video izlediğini ve videoda yaralı bir kişinin, “Bir adam kendini ateşe verdi. Üzerine benzin döktü ve kendini yaktı” dediğini aktardı.Olay sırasında otobüsün önünde yiyecek tezgahında çalışan 61 yaşındaki Zeynel Teke, “İki veya üç kişi otobüsten çıkabildi. Bir kadının üzerindeki alevleri kendi ellerimle söndürmeye çalıştım. Yangın o kadar şiddetliydi ki yangın söndürücüyü kullanamadım” dedi.Olay, Ocak ayında İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezindeki bar yangınında 41 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaşandı. Fribourg’lu politikacı Collaud, “Crans-Montana’daki yaralar hala taze ve bugünkü tepkilerin temelini oluşturuyor” dedi.

