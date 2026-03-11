https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/amerikan-basini-savasin-ilk-gununde-mucteba-hamaneyin-ayagi-kirildi-yuzunde-kesikler-olustu-1104181026.html
Amerikan basını: Savaşın ilk gününde Mücteba Hamaney’in ayağı kırıldı, yüzünde kesikler oluştu
Amerikan basını: Savaşın ilk gününde Mücteba Hamaney’in ayağı kırıldı, yüzünde kesikler oluştu
Mücteba Hamaney hakkında 'öldü' iddiaları İran tarafından bugün 'hayatta ve güvende' denilerek yalanlanırken, CNN'e konuşan bir kaynak yeni dini liderin, ayağının kırıldığını ve başka hafif yaralanmalar geçirdiğini aktardı.
Kaynağa göre, yaralanan ayağına ek olarak Hamaney'in 'sol gözünün çevresinde bir morluk oluştu ve yüzünde küçük kesikler' meydana geldi.Hamaney'in yaralandığına dair söylentiler günlerdir dolaşıyor.Hamane'in, babası Ali Hamaney'in ölümünün ardından ülkenin en üst makamına atanmasının açıklanmasından bu yana geçen günlerde kamuoyunda görülmemesi de iddiaları artırdı.İran kaynakları ne diyor?İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan ise çarşamba sabahı erken saatlerde Hamaney'in yaralandığını duyduğunu söyledi.Yusuf Pezeşkiyan, devlet bağlantılı ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada yeni dini liderin 'güvende olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını' belirtti.İran yönetimi, ülkenin yeni dini lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney'in hedef alındığı bir saldırı girişimi yaşandığını duyurdu. Başkent Tahran'dan yapılan açıklamada, Batı medyasında yayılan "öldürüldü" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak Hamaney'in hayatta ve güvende olduğu bildirildi.Mücteba Hamaney, saldırıların ilk gününde babasının yanı sıra, eşi, kızı ve annesini de kaybetmişti.
Amerikan basını: Savaşın ilk gününde Mücteba Hamaney’in ayağı kırıldı, yüzünde kesikler oluştu
Mücteba Hamaney hakkında ‘öldü’ iddiaları İran tarafından bugün ‘hayatta ve güvende’ denilerek yalanlanırken, Amerika merkezli CNN’e konuşan bir kaynak yeni dini liderin, savaşın ilk gününde ayağının kırıldığını ve başka hafif yaralanmalar geçirdiğini aktardı.
Kaynağa göre, yaralanan ayağına ek olarak Hamaney’in 'sol gözünün çevresinde bir morluk oluştu ve yüzünde küçük kesikler' meydana geldi.
Hamaney’in yaralandığına dair söylentiler günlerdir dolaşıyor.
Hamane’in, babası Ali Hamaney’in ölümünün ardından ülkenin en üst makamına atanmasının açıklanmasından bu yana geçen günlerde kamuoyunda görülmemesi de iddiaları artırdı.
İran kaynakları ne diyor?
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan ise çarşamba sabahı erken saatlerde Hamaney’in yaralandığını duyduğunu söyledi.
Yusuf Pezeşkiyan, devlet bağlantılı ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada yeni dini liderin ‘güvende olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını’ belirtti.
İran yönetimi, ülkenin yeni dini lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney’in hedef alındığı bir saldırı girişimi yaşandığını duyurdu. Başkent Tahran’dan yapılan açıklamada, Batı medyasında yayılan “öldürüldü” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak Hamaney’in hayatta ve güvende olduğu bildirildi.
Mücteba Hamaney, saldırıların ilk gününde babasının yanı sıra, eşi, kızı ve annesini de kaybetmişti.