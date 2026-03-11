https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/amerikan-basini-savasin-ilk-gununde-mucteba-hamaneyin-ayagi-kirildi-yuzunde-kesikler-olustu-1104181026.html

Amerikan basını: Savaşın ilk gününde Mücteba Hamaney’in ayağı kırıldı, yüzünde kesikler oluştu

Amerikan basını: Savaşın ilk gününde Mücteba Hamaney’in ayağı kırıldı, yüzünde kesikler oluştu

Sputnik Türkiye

Mücteba Hamaney hakkında ‘öldü’ iddiaları İran tarafından bugün ‘hayatta ve güvende’ denilerek yalanlanırken, CNN’e konuşan bir kaynak yeni dini liderin, ayağının kırıldığını ve başka hafif yaralanmalar geçirdiğini aktardı.

2026-03-11T17:26+0300

2026-03-11T17:26+0300

2026-03-11T17:26+0300

dünya

mücteba hamaney

amerika

i̇ran

isna

ortadoğu

haberler

ali

tahran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104125101_2:0:1022:574_1920x0_80_0_0_cef03a4728d8489b7d884096dccc5863.jpg

Kaynağa göre, yaralanan ayağına ek olarak Hamaney’in 'sol gözünün çevresinde bir morluk oluştu ve yüzünde küçük kesikler' meydana geldi.Hamaney’in yaralandığına dair söylentiler günlerdir dolaşıyor.Hamane’in, babası Ali Hamaney’in ölümünün ardından ülkenin en üst makamına atanmasının açıklanmasından bu yana geçen günlerde kamuoyunda görülmemesi de iddiaları artırdı.İran kaynakları ne diyor?İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan ise çarşamba sabahı erken saatlerde Hamaney’in yaralandığını duyduğunu söyledi.Yusuf Pezeşkiyan, devlet bağlantılı ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada yeni dini liderin ‘güvende olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını’ belirtti.İran yönetimi, ülkenin yeni dini lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney’in hedef alındığı bir saldırı girişimi yaşandığını duyurdu. Başkent Tahran’dan yapılan açıklamada, Batı medyasında yayılan “öldürüldü” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak Hamaney’in hayatta ve güvende olduğu bildirildi.Mücteba Hamaney, saldırıların ilk gününde babasının yanı sıra, eşi, kızı ve annesini de kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/orta-doguda-savasin-12-gunu-israil-tahrani-bombaliyor-iran-karsilik-veriyor-catismalar-hurmuz-1104159354.html

amerika

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mücteba hamaney öldü mü, hamaney yaralı mı, iran ne dedi, açıklama, cenaze, ali hamaney, oğlu, mücteba iddiaları, haberler