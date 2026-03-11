https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/israil-fuzesi-isabet-etmisti-turk-tir-soforu-hayatini-kaybetti-1104182994.html
İsrail füzesi isabet etmişti: Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesi isabet etmişti: Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran’da İsrail füzesinin aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra vefat etti. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T18:24+0300
2026-03-11T18:24+0300
2026-03-11T18:24+0300
türki̇ye
ortadoğu
türkiye
i̇srail
i̇ran
hatay
tir
füze
kıtalararası balistik füze
balistik füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104182822_0:16:627:369_1920x0_80_0_0_00c3fe1ef7e27a6e31b910e0d7028d97.jpg
Afganistan’dan Türkiye’ye dönüş yoluna çıkan 29 yaşındaki Türk TIR şoförü Hüseyin Fırat, 7 Mart’ta İran’ın Tebriz kentinde aracına İsrail'den atılan füzenin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.Olayın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/turk-tir-soforu-iranda-agir-yaralandi-yogun-bakimda-tedavisi-suruyor-1104084330.html
türki̇ye
i̇srail
i̇ran
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104182822_29:0:598:427_1920x0_80_0_0_ee4923fb420c2b3745b15bd3f4d2101d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, türkiye, i̇srail, i̇ran, hatay, tir, füze, kıtalararası balistik füze, balistik füze, savaş
ortadoğu, türkiye, i̇srail, i̇ran, hatay, tir, füze, kıtalararası balistik füze, balistik füze, savaş
İsrail füzesi isabet etmişti: Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İran’da İsrail füzesinin aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra vefat etti.
Afganistan’dan Türkiye’ye dönüş yoluna çıkan 29 yaşındaki Türk TIR şoförü Hüseyin Fırat, 7 Mart’ta İran’ın Tebriz kentinde aracına İsrail'den atılan füzenin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.