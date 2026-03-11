https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/israil-fuzesi-isabet-etmisti-turk-tir-soforu-hayatini-kaybetti-1104182994.html

İsrail füzesi isabet etmişti: Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

İran’da İsrail füzesinin aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra vefat etti. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104182822_0:16:627:369_1920x0_80_0_0_00c3fe1ef7e27a6e31b910e0d7028d97.jpg

Afganistan’dan Türkiye’ye dönüş yoluna çıkan 29 yaşındaki Türk TIR şoförü Hüseyin Fırat, 7 Mart’ta İran’ın Tebriz kentinde aracına İsrail'den atılan füzenin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.Olayın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

