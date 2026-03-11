İsrail füzesi isabet etmişti: Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İran’da İsrail füzesinin aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra vefat etti. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Afganistan’dan Türkiye’ye dönüş yoluna çıkan 29 yaşındaki Türk TIR şoförü Hüseyin Fırat, 7 Mart’ta İran’ın Tebriz kentinde aracına İsrail'den atılan füzenin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.Olayın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
İran’da İsrail füzesinin aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra vefat etti.
Afganistan’dan Türkiye’ye dönüş yoluna çıkan 29 yaşındaki Türk TIR şoförü Hüseyin Fırat, 7 Mart’ta İran’ın Tebriz kentinde aracına İsrail'den atılan füzenin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
TÜRKİYE
Türk tır şoförü İran'da ağır yaralandı: Yoğun bakımda tedavisi sürüyor
7 Mart, 18:43
