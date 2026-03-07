https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/turk-tir-soforu-iranda-agir-yaralandi-yogun-bakimda-tedavisi-suruyor-1104084330.html
Türk tır şoförü İran'da ağır yaralandı: Yoğun bakımda tedavisi sürüyor
İran'da mühimmat parçalarının tırına isabet etmesi nedeniyle Türk tır şoförü Hüseyin Fırat ağır yaralandı. Fırat'ın tedavisi Zencan'daki hastanede sürerken, hava sahasının kapalı olmasından dolayı ambulans uçakla nakil gerçekleşemiyor. Türkiye ise Fırat'ın tedavisini ve süreci yakından takip ediyor. Tıra mühimmat isabet ettiEdinilen bilgiye göre, 6 Mart'ta, Tahran'dan yola çıktıktan sonra, Tebriz istikametinde ilerlerken, şehre 90 kilometre kala (Türkiye sınırına 600 kilometre) tırına mühimmat parçaları isabet eden tır şoförü Hüseyin Fırat, ağır yaralandı. Fırat, ilk olarak Hürremdere şehrindeki Bu Ali Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 Mart’ta ise Zencan'da bulunan Musavi Hastanesi'ne nakledildi. Bazı operasyonlar geçiren Fırat, hala yoğun bakımda bulunuyor.Ambulans uçakla nakil gerçekleştirilemiyorFırat'ın ailesi ilk aşamada hastanın Türkiye'ye nakledilmesini talep etti ama doktorlar, durumunun hassasiyeti nedeniyle nakline izin vermedi.Hava sahasının kapalı olmasından dolayı ambulans uçakla nakil gerçekleşemiyorHastane yetkilileri, Türk yetkililere, Türk vatandaşının tıbbi durumunu ve Türkiye'ye nakle uygunluğunu gösteren bir raporu Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğuna iletmekten imtina etti. Bununla birlikte yetkililer, ayrıca söz konusu belgeyi bir aile yakınına verebileceklerini Türk yetkililere aktardı. Keyfiyete ilişkin olarak Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğunca bugün Tebriz'deki Dışişleri Bakanlığı Doğu Azerbaycan Temsilciliği nezdinde girişimde bulunuldu.Hastane yetkilileri, Fırat'ın yakınlarını bekliyorHüseyin Fırat hakkında son olarak temas edilen babası Coşkun Fırat, halen Zencan'a yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti. Tır ile taşımakta oldukları deri yükünü ancak yarın başka bir araca nakledebileceğini söyleyen Coşkun Fırat, diğer idari işleri de tamamlamasının ardından en iyi ihtimalle 9 Mart'ta Zencan'a intikal edebileceğini ifade etti.Türk yetkililer yakından takip ediyorBaba Fırat, oğlunun sağlık durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda bulunduğunu bildiğini, önceliğinin Türkiye'ye nakil yerine hastanede kalarak kendisini toparlaması yönünde olduğunu Türk yetkililerine bildirdi. Türk vatandaşının durumu Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Baṣkonsolosluğu tarafından yakından takip ediliyor.
İran'da mühimmat parçalarının tırına isabet etmesi nedeniyle Türk tır şoförü Hüseyin Fırat ağır yaralandı. Fırat'ın tedavisi Zencan'daki hastanede sürerken, hava sahasının kapalı olmasından dolayı ambulans uçakla nakil gerçekleşemiyor. Türkiye ise Fırat'ın tedavisini ve süreci yakından takip ediyor.
Tıra mühimmat isabet etti
Edinilen bilgiye göre, 6 Mart'ta, Tahran'dan yola çıktıktan sonra, Tebriz istikametinde ilerlerken, şehre 90 kilometre kala (Türkiye sınırına 600 kilometre) tırına mühimmat parçaları isabet eden tır şoförü Hüseyin Fırat, ağır yaralandı. Fırat, ilk olarak Hürremdere şehrindeki Bu Ali Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 Mart’ta ise Zencan'da bulunan Musavi Hastanesi'ne nakledildi. Bazı operasyonlar geçiren Fırat, hala yoğun bakımda bulunuyor.
Ambulans uçakla nakil gerçekleştirilemiyor
Fırat'ın ailesi ilk aşamada hastanın Türkiye'ye nakledilmesini talep etti ama doktorlar, durumunun hassasiyeti nedeniyle nakline izin vermedi.
Hava sahasının kapalı olmasından dolayı ambulans uçakla nakil gerçekleşemiyor
Hastane yetkilileri, Türk yetkililere, Türk vatandaşının tıbbi durumunu ve Türkiye'ye nakle uygunluğunu gösteren bir raporu Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğuna iletmekten imtina etti. Bununla birlikte yetkililer, ayrıca söz konusu belgeyi bir aile yakınına verebileceklerini Türk yetkililere aktardı. Keyfiyete ilişkin olarak Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğunca bugün Tebriz'deki Dışişleri Bakanlığı Doğu Azerbaycan Temsilciliği nezdinde girişimde bulunuldu.
Hastane yetkilileri, Fırat'ın yakınlarını bekliyor
Hüseyin Fırat hakkında son olarak temas edilen babası Coşkun Fırat, halen Zencan'a yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti. Tır ile taşımakta oldukları deri yükünü ancak yarın başka bir araca nakledebileceğini söyleyen Coşkun Fırat, diğer idari işleri de tamamlamasının ardından en iyi ihtimalle 9 Mart'ta Zencan'a intikal edebileceğini ifade etti.
Türk yetkililer yakından takip ediyor
Baba Fırat, oğlunun sağlık durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda bulunduğunu bildiğini, önceliğinin Türkiye'ye nakil yerine hastanede kalarak kendisini toparlaması yönünde olduğunu Türk yetkililerine bildirdi. Türk vatandaşının durumu Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Baṣkonsolosluğu tarafından yakından takip ediliyor.