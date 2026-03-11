https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/irandan-israile-atilan-fuzede-dikkat-ceken-epstein-mesaji-epstein-adasi-kurbanlarinin-anisina-1104171267.html
İran’dan İsrail’e atılan füzede dikkat çeken 'Epstein' mesajı: 'Epstein Adası kurbanlarının anısına' yazıyor iddiası
İran'a ait olduğu iddia edilen bir balistik füzenin savaş başlığına yazıldığı öne sürülen "Epstein Adası kurbanlarının anısına" mesajı sosyal medyada geniş... 11.03.2026
İran ile İsrail arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf, dikkat çekici bir tartışmayı beraberinde getirdi. Görüntüde, İran’a ait olduğu iddia edilen bir balistik füzenin savaş başlığı bölümüne siyah kalemle yazılmış Farsça bir mesaj yer alıyor.Bölgesel haber sitesi Al Mayadeen’de yer alan bilgilere göre, füze üzerindeki yazıda “Ghorbâniyân-e Jazire-ye Epstein” ifadesi bulunuyor. Bu ifadenin Türkçe karşılığının “Epstein Adası kurbanlarının anısına” olduğu belirtiliyor.Mesajın ne amaçla yazıldığı veya hangi operasyonla bağlantılı olduğu konusunda ise şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.İran’da füzelere mesaj yazma pratiğiUzmanlar, söz konusu yazının İran’daki askerî propaganda veya sembolik mesaj geleneğinin bir parçası olabileceğini değerlendiriyor.İran’da özellikle Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bazı birliklerin, füzelerin veya mühimmatların üzerine politik ya da sembolik mesajlar yazdığı daha önce de görülmüştü. Geçmiş yıllarda yayımlanan bazı görüntülerde mühimmatların üzerine “Gazze için” gibi ifadelerin yazıldığı dikkat çekmişti.Bu nedenle fotoğraftaki yazının da benzer bir psikolojik savaş veya propaganda unsuru olabileceği yorumları yapılıyor.Füzenin modeline ilişkin değerlendirmeFotoğraftaki mühimmatın teknik görünümü incelendiğinde, uzun konik savaş başlığı ve taşıma çerçevesi yapısının İran’ın Şahab-3 türevi orta menzilli balistik füze ailesi ile benzerlik gösterdiği belirtiliyor.Savunma analizlerine göre Şahab-3 sınıfı balistik füzelerin menzili yaklaşık 1500 ila 1700 kilometre arasında değişiyor. Bu menzil, teorik olarak İsrail dahil Ortadoğu’daki birçok stratejik hedefe ulaşabilecek kapasiteye işaret ediyor.
