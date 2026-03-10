Trump: Elimizde Hürmüz'e mayın döşendiğine dair rapor yok, döşendiyse derhal kaldırılsın

Eğer İran, Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın döşediyse, ki bunu yaptıklarına dair elimizde herhangi bir rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz!

Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirildiyse ve hemen kaldırılmazsa, İran’a yönelik askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacaktır.

Öte yandan, eğer yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır!