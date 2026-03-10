Türkiye
Trump: Elimizde Hürmüz'e mayın döşendiğine dair rapor yok, döşendiyse derhal kaldırılsın
Trump: Elimizde Hürmüz'e mayın döşendiğine dair rapor yok, döşendiyse derhal kaldırılsın
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair ellerinde herhangi bir rapor bulunmadığını bildirdi. Ayrıca Trump, mayın döşenmesi...
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair herhangi bir raporu olmadığını söyledi.Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Daha önce CBS News, ABD istihbaratının İran'ın su yoluna deniz mayınları yerleştiriyor olabileceğine dair işaretler tespit ettiğini bildirmişti.
23:16 10.03.2026
© REUTERS Kevin LamarqueABD Başkanı Donald Trump
© REUTERS Kevin Lamarque
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair ellerinde herhangi bir rapor bulunmadığını bildirdi. Ayrıca Trump, mayın döşenmesi halinde "daha önce görülmemiş askeri sonuçlar' doğuracağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair herhangi bir raporu olmadığını söyledi.
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Eğer İran, Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın döşediyse, ki bunu yaptıklarına dair elimizde herhangi bir rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz!

Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirildiyse ve hemen kaldırılmazsa, İran’a yönelik askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacaktır.

Öte yandan, eğer yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır!

Daha önce CBS News, ABD istihbaratının İran'ın su yoluna deniz mayınları yerleştiriyor olabileceğine dair işaretler tespit ettiğini bildirmişti.
