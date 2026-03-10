https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trump-elimizde-hurmuze-mayin-dosendigine-dair-rapor-yok-dosendiyse-derhal-kaldirilsin-1104157144.html
Trump: Elimizde Hürmüz'e mayın döşendiğine dair rapor yok, döşendiyse derhal kaldırılsın
Trump: Elimizde Hürmüz'e mayın döşendiğine dair rapor yok, döşendiyse derhal kaldırılsın
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair ellerinde herhangi bir rapor bulunmadığını bildirdi. Ayrıca Trump, mayın döşenmesi... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T23:16+0300
2026-03-10T23:16+0300
2026-03-10T23:16+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
truth social
cbs news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104131553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_151020ea616860b067c0111955601724.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair herhangi bir raporu olmadığını söyledi.Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Daha önce CBS News, ABD istihbaratının İran'ın su yoluna deniz mayınları yerleştiriyor olabileceğine dair işaretler tespit ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/beyaz-saray-trump-hedeflerine-ulasildiktan-sonra-irandaki-savasi-ne-zaman-sona-erdirecegine-karar-1104155807.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104131553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5715b775b1eb8bf293cc280c4205478.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, truth social, cbs news
abd, donald trump, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, truth social, cbs news
Trump: Elimizde Hürmüz'e mayın döşendiğine dair rapor yok, döşendiyse derhal kaldırılsın
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair ellerinde herhangi bir rapor bulunmadığını bildirdi. Ayrıca Trump, mayın döşenmesi halinde "daha önce görülmemiş askeri sonuçlar' doğuracağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair herhangi bir raporu olmadığını söyledi.
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Eğer İran, Hürmüz Boğazı’na herhangi bir mayın döşediyse, ki bunu yaptıklarına dair elimizde herhangi bir rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz!
Herhangi bir nedenle mayınlar yerleştirildiyse ve hemen kaldırılmazsa, İran’a yönelik askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacaktır.
Öte yandan, eğer yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır!
Daha önce CBS News, ABD istihbaratının İran'ın su yoluna deniz mayınları yerleştiriyor olabileceğine dair işaretler tespit ettiğini bildirmişti.