IKBY basını duyurdu: Salih Müslim öldü
IKBY basını duyurdu: Salih Müslim öldü
Salih Müslim, 75 yaşında tedavi gördüğü Erbil’de öldü. Müslim’in böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
PYD/SDG elebaşlarından Salih Müslim, 75 yaşında öldü.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında çıkan haberlere göre Müslim’in ölüm nedeni böbrek yetmezliği olarak açıklandı. Tedavi gördüğü Erbil’de yaşamını yitirdiği bildirildi.
IKBY basını duyurdu: Salih Müslim öldü

Salih Müslim, 75 yaşında tedavi gördüğü Erbil’de öldü. Müslim’in böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
PYD/SDG elebaşlarından Salih Müslim, 75 yaşında öldü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında çıkan haberlere göre Müslim’in ölüm nedeni böbrek yetmezliği olarak açıklandı.
Tedavi gördüğü Erbil’de yaşamını yitirdiği bildirildi.
