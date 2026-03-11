https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ikby-basini-duyurdu-salih-muslim-oldu-1104186388.html
IKBY basını duyurdu: Salih Müslim öldü
Sputnik Türkiye
Salih Müslim, 75 yaşında tedavi gördüğü Erbil’de öldü. Müslim’in böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
PYD/SDG elebaşlarından Salih Müslim, 75 yaşında öldü.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında çıkan haberlere göre Müslim’in ölüm nedeni böbrek yetmezliği olarak açıklandı. Tedavi gördüğü Erbil’de yaşamını yitirdiği bildirildi.
