Fenerbahçe Başkanı Saran: Oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu
Fenerbahçe Başkanı Saran: Oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu
11.03.2026
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Saran, takımın geldiği durumu değerlendirerek, “Futbolda çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Birçok anlamda. Ama önce nereden geldiğimizi konuşmamız lazım. Seçildiğimde Samandıra’da ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra kendi kendime ‘Eyvah!’ dediğimi hatırlıyorum. Camiada, oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu” dedi.Transfer politikaları hakkında da konuşan Saran, “Devre arası transfer zordur. Kimse takımını bozmak istemez, isterse de çok para ister. Ona rağmen iyi transfer yaptık. Matteo Guendouzi bence apayrı bir futbolcu. Mert Günok Türkiye’nin en iyi kalecilerinden, efendiliği ve abiliğiyle çok şey katıyor. Sidiki Cherif hocamızın başından beri istediği, taraftarın destek olması gereken bir oyuncu. Kante konusunda eleştirildim ama Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Başkan Saran, “Şu an bir Fenerbahçe başkanının görevde olduğunu unutanları bu camia unutmaz. On bir senedir şampiyon olamamanın bedelini bu oyunculara ödetemeyiz. Kadıköy'ün gücünü kaybettiğini düşünmüyorum ama bu atmosfer dalgalanıyor. Biz bu kadroyla şampiyon olacağız. Ama taraftarımızın desteği olmadan olamayız. Her branşta zirveyi zorluyoruz ve şampiyonluğu hedefliyoruz'' açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, devre arası transferleri değerlendirerek Guendouzi, Mert Günok ve Sidiki Cherif'in takıma önemli katkılar sağladığını belirtti. Saran, seçildiği dönemde şampiyonluk ümidi olmayan bir takımla karşılaştığını söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Saran, takımın geldiği durumu değerlendirerek, “Futbolda çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Birçok anlamda. Ama önce nereden geldiğimizi konuşmamız lazım. Seçildiğimde Samandıra’da ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra kendi kendime ‘Eyvah!’ dediğimi hatırlıyorum. Camiada, oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu” dedi.
Transfer politikaları hakkında da konuşan Saran, “Devre arası transfer zordur. Kimse takımını bozmak istemez, isterse de çok para ister. Ona rağmen iyi transfer yaptık. Matteo Guendouzi bence apayrı bir futbolcu. Mert Günok Türkiye’nin en iyi kalecilerinden, efendiliği ve abiliğiyle çok şey katıyor. Sidiki Cherif hocamızın başından beri istediği, taraftarın destek olması gereken bir oyuncu. Kante konusunda eleştirildim ama Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Saran, “Şu an bir Fenerbahçe başkanının görevde olduğunu unutanları bu camia unutmaz. On bir senedir şampiyon olamamanın bedelini bu oyunculara ödetemeyiz. Kadıköy'ün gücünü kaybettiğini düşünmüyorum ama bu atmosfer dalgalanıyor. Biz bu kadroyla şampiyon olacağız. Ama taraftarımızın desteği olmadan olamayız. Her branşta zirveyi zorluyoruz ve şampiyonluğu hedefliyoruz'' açıklamasında bulundu.