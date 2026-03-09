https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/sadettin-saran-korkarim-ki-bu-boyle-devam-ederse-sene-sonuna-mac-yonetecek-hakem-kalmayacak-1104105007.html
Sadettin Saran: Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Saran "Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem... 09.03.2026
2026-03-09T09:26+0300
2026-03-09T09:26+0300
2026-03-09T09:26+0300
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakanın son bölümüne 2-1 geride giren sarı-lacivertliler, 89 ve 90+5. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız'Saran'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle: 'Şampiyonluğa inanıyoruz''Maç yönetecek hakem kalmadı'
tr_TR
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Saran "Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak" dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakanın son bölümüne 2-1 geride giren sarı-lacivertliler, 89 ve 90+5. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız'
Saran'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmemeden bu konuda gurur duyuyoruz. Başından beri böyle takım yaratmak istedik. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. 90 dakika desteğe ihtiyacımız var. Aksi takdirde şampiyon olamayız."
'Şampiyonluğa inanıyoruz'
"Oyuncularıma güveniyorum. Mücadele ruhuna güveniyorum. Şampiyon olacağımıza hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız son saniyeye kadar hep destek full destek!"
'Maç yönetecek hakem kalmadı'
"Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef yaratılamıyor. Korkarım bu gidişle biz kendi üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz, yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da... Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak!"