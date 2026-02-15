Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/ilber-ortayli-gazi-pasam-dort-turk-kadini-ihtiyar-moruk-profesoru-kurtardilar-inkilaplar-hedefine-1103511639.html
İlber Ortaylı: 'Gazi Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır'
İlber Ortaylı: 'Gazi Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır'
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı geçirdiği hastalığı ve ameliyatlarını kaleme aldı. "Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım" diyen Ortaylı, köşesinde "Hiçbir... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T10:57+0300
2026-02-15T10:57+0300
Prof. Dr. İlber Ortaylı son zamanlarda geçirdiği hastalığı ve ani ameliyatlarını köşesinde taşıdı. Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan Ameliyatlarım ve sağlık çalışanlarımız başlıklı köşe yazısında Ortaylı şunları kaydetti:
10:57 15.02.2026
© AA / Elif Öztürk Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı geçirdiği hastalığı ve ameliyatlarını kaleme aldı. "Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım" diyen Ortaylı, köşesinde "Hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı son zamanlarda geçirdiği hastalığı ve ani ameliyatlarını köşesinde taşıdı.
Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan Ameliyatlarım ve sağlık çalışanlarımız başlıklı köşe yazısında Ortaylı şunları kaydetti:

"Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı ve hemşire hanımlar seferber oldu. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu. O an insan, bu memlekette hâlâ işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor. Hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz."

"Uzun ameliyattan sonra bir iki müdahale daha yapıldı. Hepsi gayet çabuk bitti."

"Türkiye mucizeler ülkesi; bir kısmı mucizeler yaratıyor, diğerlerinin ise dünya umurunda değil. Başka hangi toplumda bu kadar kaliteli insan, diğerlerini taşır? Bu ciddi bir sorudur. Umutlarını Almanya’ya, Amerika’ya bağlayanlara söyleyelim; Almanya bugün Hindistan’ın 300 milyon yoksul, becerikli, yer yer gaddar ve her işi yapmaya hazır, pasaport için her yolu deneyecek insanıyla birleşmiş durumda. Almanlar kendilerine yeni bir müttefik, yeni bir iş gücü bulduklarını zannediyorlar. Bu onların sorunu. Kargalar güler. Ama bizim de onlardan uzak durmamız gerekir; çünkü mesele sadece iş gücü değil, medeniyet ve insanlık meselesidir."

"Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Koğuşta hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı, hemşirelerden Tuğba ve Çağla hanımlar hepsi birden beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldular. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu. O an insan, bu memlekette hâlâ işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor."

"Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa’ya telgraf çekeceğim: “Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır.” Belli ki bu dünyada feminist inkılabını da Türkler yapar. Çünkü hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz. Bu, kitaplarda yazmaz ama hayatın içinde apaçık görülür."

