Faiz kararının pas geçilmesi gerek, indirim kararı skandal olur

“Faiz normal giden bir ekonomide enflasyon yüksekse artırılır. Halka da ‘Tüketme, enflasyon düşecek, tasarruf et’ denilir. Bu sefer ekonomi soğur ve fiyatlar düşer. Enflasyonun sebebi talepse faiz bu yüzden yükseltilir. Enflasyonun sebebi talep değil ve faiz artırımı işe yaramaz. Faiz artırımı geçici bir pansuman. Ancak tedaviye başlamak lazım ve biz tedaviyi erteliyoruz. Ameliyatlık hastaya antibiyotik verilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ekonomistler siyaset ve hukuku konuşmak zorunda. TÜİK, Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumlar bağımsız ve liyakatli olmalı. Bu da hukuk toplumu olabilmekle alakalı.”