Faiz kararının pas geçilmesi gerek, indirim kararı skandal olur
11.03.2026
Ekonomist Emre Şirin, Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.Faiz kararı ve yüksek enflasyonla ilgili konuşan Şirin, alınacak faiz kararının pas geçilmesi gerektiğini söyledi:'Ekonomi yönetimi tedaviyi erteliyor'Enflasyonu düşürmede sadece faiz kararının etkili olmadığını belirten Şirin, liyakat ve bağımsızlık vurgusu yaparak şunları kaydetti:
Ekonomist Emre Şirin, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Faiz kararı ve yüksek enflasyonla ilgili konuşan Şirin, alınacak faiz kararının pas geçilmesi gerektiğini söyledi:
“Dünyada savaş var ve faizin pas geçilmesi gerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Faizleri indirmeye devam edeceğiz’ dedi ancak bu şartlarda faiz indirmek skandal. Türkiye’deki enflasyon problemini sadece talebe indirmek ve faiz indirimi ya da artırımıyla çözülebileceğine inanmak bir yanılgı. Bizim enflasyon problemimiz taleple ilgili değil. Bizim enflasyon problemimiz doların baskılanması, maliyetlerin yükselmesi ve kamu harcamalarının yüksek olmasıyla ilgili. Bunlar beklentileri daha da bozuyor.”
‘Ekonomi yönetimi tedaviyi erteliyor’
Enflasyonu düşürmede sadece faiz kararının etkili olmadığını belirten Şirin, liyakat ve bağımsızlık vurgusu yaparak şunları kaydetti:
“Faiz normal giden bir ekonomide enflasyon yüksekse artırılır. Halka da ‘Tüketme, enflasyon düşecek, tasarruf et’ denilir. Bu sefer ekonomi soğur ve fiyatlar düşer. Enflasyonun sebebi talepse faiz bu yüzden yükseltilir. Enflasyonun sebebi talep değil ve faiz artırımı işe yaramaz. Faiz artırımı geçici bir pansuman. Ancak tedaviye başlamak lazım ve biz tedaviyi erteliyoruz. Ameliyatlık hastaya antibiyotik verilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ekonomistler siyaset ve hukuku konuşmak zorunda. TÜİK, Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumlar bağımsız ve liyakatli olmalı. Bu da hukuk toplumu olabilmekle alakalı.”