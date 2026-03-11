https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/enerji-bakanindan-aciklama-enerji-tedarikinde-sikinti-yok-1104164158.html

Enerji Bakanı Bayraktar: Enerjimizi tedarik etmemizde bir sıkıntı yok

Enerji Bakanı Bayraktar: Enerjimizi tedarik etmemizde bir sıkıntı yok

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin çok farklı kaynaklardan enerji aldığını, enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı olmadığını bildirdi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Küresel gelişmelerin ardından en çok merak edilen konulardan biri tüm dünya gibi Türkiye'nin de enerji teminine dair durum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Türkiye'de şu anda arzla alakalı bir sıkıntı gözükmüyor. Yani enerjimizi tedarik etmemizde bir sıkıntı yok. Çok farklı kaynaklardan enerji alıyoruz." dedi.Türkiye'nin enerji teminiTürkiye'nin enerji rotası açısından da çeşitliliğe sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Günün sonunda Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesi aslında ekonomide bağımsızlık hikayesi anlamına geliyor." diye konuştu.Enerji güvenliği: Farklı kaynaklardan teminin önemiFransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Boulogne-Billancourt kentinde Nükleer Enerji Zirvesi'ne kaıtlan Bakan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İtalya ve Sırbistan'ın yanı sıra farklı ülke temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulundu.Bakan Bayraktar, zirve kapsamında Türk gazetecilerine yaptığı açıklamada, herkesin petrol ve doğal gaz fiyatlarını ve arz güvenliğini konuştuğu bir dönemde nükleerle alakalı bu zirvenin önemli olduğunu dile getirerek, enerji güvenliğinde kaynakların çeşitlendirilmesinin ve uluslararası işbirliklerinin de önemine dikkati çekti.Bayraktar, "Bu anlamda da Türkiye olarak bizim izlediğimiz politikalara baktığımızda farklı enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ettiğimizi, daha dengeli bir portföye sahip olmaya çalıştığımızı görüyorsunuz." diyerek, Türkiye'de gelecek dönemde ekonominin tüm alanlarında elektriğin daha yoğun kullanıldığı bir sürece doğru gidildiğini ve bununla birlikte elektrik talebinin artacağına işaret etti.Eşel mobil sistemiBirçok ülkede petrole ve doğal gaza erişimle alakalı ciddi sıkıntıların baş gösterdiğini belirten Bayraktar, Türkiye'de vatandaşları petrol fiyatlarındaki artıştan korumak için Eşel Mobil Sistemi'ne geçtiklerini hatırlattı.

