Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyeleri açıklaması: Tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyeleri açıklaması: Tarih verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağını söyledi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
13:14 11.03.2026 (güncellendi: 13:25 11.03.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekli ikramiyeleri 14 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak" dedi.
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve maaş ödemeleri için tarih belli oldu.
Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Emeklilerimizin bayram ikramiyesini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz, emekli maaşlarını da öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz