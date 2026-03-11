https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/dmitriyev-miamide-trump-yonetimi-uyeleriyle-gorusuyor-1104186091.html

'Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi üyeleriyle görüşüyor'

'Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi üyeleriyle görüşüyor'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in, Miami’de ABD’li temsilcilerle görüştüğü aktarıldı. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T22:02+0300

2026-03-11T22:02+0300

2026-03-11T22:02+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

abd

miami

steve witkoff

donald trump

jared kushner

rusya

reuters

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_0:0:742:418_1920x0_80_0_0_70243202197b863e1a03c2dc8a7947da.png

Reuters’un haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiriyor.Sputnik’e konuşan bir kaynak da, Dmitriyev’in Florida’da görüşmeler yaptığını doğruladı.Reuters daha önce kaynaklara dayandırarak Dmitriyev'in Miami'de olduğunu, ABD’li temsilcilerle yapılacak görüşmelerin, Moskova ve Washington arasındaki ekonomik işbirliğine odaklanacağını bildirmişti.Şubat ayının sonlarında Dmitriyev, Cenevre'de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/peskov-ukraynayla-ilgili-cabalari-icin-trumpa-minnettariz-1104167066.html

abd

miami

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), abd, miami, steve witkoff, donald trump, jared kushner, rusya, reuters