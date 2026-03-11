Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/dmitriyev-miamide-trump-yonetimi-uyeleriyle-gorusuyor-1104186091.html
'Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi üyeleriyle görüşüyor'
'Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi üyeleriyle görüşüyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in, Miami'de ABD'li temsilcilerle görüştüğü aktarıldı.
Reuters'un haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Miami'de Trump yönetimi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiriyor.Sputnik'e konuşan bir kaynak da, Dmitriyev'in Florida'da görüşmeler yaptığını doğruladı.Reuters daha önce kaynaklara dayandırarak Dmitriyev'in Miami'de olduğunu, ABD'li temsilcilerle yapılacak görüşmelerin, Moskova ve Washington arasındaki ekonomik işbirliğine odaklanacağını bildirmişti.Şubat ayının sonlarında Dmitriyev, Cenevre'de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya gelmişti.
22:02 11.03.2026
© Sputnik / Рамиль СитдиковKirill Dmitriyev
Rusya Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in, Miami’de ABD’li temsilcilerle görüştüğü aktarıldı.
Reuters’un haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiriyor.
Sputnik’e konuşan bir kaynak da, Dmitriyev’in Florida’da görüşmeler yaptığını doğruladı.
Reuters daha önce kaynaklara dayandırarak Dmitriyev'in Miami'de olduğunu, ABD’li temsilcilerle yapılacak görüşmelerin, Moskova ve Washington arasındaki ekonomik işbirliğine odaklanacağını bildirmişti.
Şubat ayının sonlarında Dmitriyev, Cenevre'de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya gelmişti.
