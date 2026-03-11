https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/devlet-medyasi-acikladi-iran-ordusunun-siradaki-hedefi-belli-oldu-1104172876.html
Devlet medyası açıkladı: İran ordusunun sıradaki hedefi belli oldu
Devlet medyası açıkladı: İran ordusunun sıradaki hedefi belli oldu
İranlı askeri bir kaynak, ABD ve İsrail'in İran'daki bir bankaya saldırı düzenlediğini öne sürerek Tahran'ın sert karşılık vereceğini açıkladı. Açıklamada... 11.03.2026
Ortadoğu’daki gerilim tırmanırken İran’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. İranlı askeri bir kaynak, ABD ve İsrail’in İran’da bir bankayı hedef aldığını öne sürerek Tahran yönetiminin buna sert bir karşılık vereceğini duyurdu.İran basınının aktardığına göre Hatem el-Enbiya Merkez Karargâhı sözcüsü, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Tahran, bölgede ABD ve İsrail ile bağlantılı ekonomi ve finans merkezlerini hedef alacaktır.”Açıklama, İran’ın olası misilleme stratejisinde askeri hedeflerin yanı sıra ekonomik altyapının da gündemde olabileceğine işaret etti.Hürmüz Boğazı’nda gerilim ve enerji endişesiABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan karşılıklı operasyonlar, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini ve enerji altyapısını doğrudan etkiliyor.İran’ın karşılık hamlelerinin ardından bölgede petrol ve doğalgaz taşımacılığına ilişkin risklerin arttığı, bazı deniz rotalarında güvenlik endişeleri nedeniyle aksaklıklar yaşandığı bildiriliyor.Enerji uzmanları, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek herhangi bir ciddi kesintinin küresel enerji piyasalarında yeni bir şok dalgası yaratabileceği uyarısında bulunuyor.İsrail’e yeni füze saldırılarıÖte yandan İsrail, Salı gecesi ile Çarşamba sabahı arasında yeni füze saldırılarının hedefi oldu. Yerel medya, Tel Aviv yakınlarında bazı kişilerin yaralandığını bildirdi.Aynı saatlerde İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının da sürdüğü, başkent Tahran’da güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.Karşılıklı saldırılar, bölgedeki çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.
