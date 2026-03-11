https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/denizlide-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1104162029.html
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
