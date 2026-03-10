https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/afad-duyurdu-antalya-aciklarinda-41-buyuklugunde-deprem-1104146539.html
AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, saat 14.20'de Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Antalya Manavgat'a 18.77 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 40.87 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
14:36 10.03.2026 (güncellendi: 14:39 10.03.2026)
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, saat 14.20'de Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Antalya Manavgat'a 18.77 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 40.87 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.