Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/afad-duyurdu-antalya-aciklarinda-41-buyuklugunde-deprem-1104146539.html
AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.20'de gerçekleşen depremin... 10.03.2026
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, saat 14.20'de Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Antalya Manavgat'a 18.77 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 40.87 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
SON HABERLER
AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

14:36 10.03.2026 (güncellendi: 14:39 10.03.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.20'de gerçekleşen depremin derinlği 40.87 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, saat 14.20'de Antalya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Antalya Manavgat'a 18.77 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 40.87 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
