Balık yağı ve kalp sağlığı: Diyaliz hastalarında kalp krizi ve felç riski yüzde 43 azaldı
Balık yağı ve kalp sağlığı: Diyaliz hastalarında kalp krizi ve felç riski yüzde 43 azaldı
Yeni bir araştırmaya göre günlük omega-3 balık yağı takviyesi, diyaliz tedavisi gören hastalarda kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp sorunlarını yüzde 43... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
sağlik
diyaliz
böbrek
kalp krizi
felç
omega 3
tr_TR
Yeni bir araştırmaya göre günlük omega-3 balık yağı takviyesi, diyaliz tedavisi gören hastalarda kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp sorunlarını yüzde 43 azaltabiliyor. Çalışma, bu hasta grubunda kalp hastalıklarına karşı önemli bir koruma sağlayabileceğini ortaya koydu.
Büyük ölçekli bir uluslararası klinik araştırma, günlük balık yağı takviyesinin diyaliz tedavisi gören kişilerde ciddi kalp ve damar sorunlarını önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.
PISCES adı verilen araştırmaya, Avustralya ve Kanada’daki 26 merkezde diyaliz tedavisi gören 1228 hasta katıldı. Çalışmanın sonuçlarının American Society of Nephrology Kidney Week 2025 toplantısında sunulduğu ve The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
Araştırmada, her gün 4 gram balık yağı alan hastalarda kalp krizi, felç, kalp kaynaklı ölüm ve damar hastalıklarına bağlı ampütasyon gibi ciddi olayların belirgin şekilde daha az görüldüğü bildirildi.
Ciddi kalp olaylarında yüzde 43 düşüş
Araştırmada kullanılan takviyenin omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA içerdiği belirtildi.
Elde edilen sonuçlara göre balık yağı alan grupta, ciddi kalp ve damar hastalıklarının görülme oranı yüzde 43 daha düşük bulundu.
Çalışmanın Avustralya bölümünü yöneten Kevan Polkinghorne, diyaliz hastalarının çok yüksek kalp hastalığı riski taşıdığını vurguladı.
Uzmanlar ayrıca diyaliz hastalarında EPA ve DHA seviyelerinin genel nüfusa göre daha düşük olmasının, elde edilen güçlü etkinin nedenlerinden biri olabileceğini belirtti.
Araştırma özellikle diyaliz hastalarını kapsıyor
Araştırmacılar, sonuçların özellikle hemodiyaliz tedavisi gören böbrek yetmezliği hastaları için geçerli olduğunu vurguladı.
Bu nedenle bulguların sağlıklı bireylere veya farklı hasta gruplarına doğrudan uygulanmaması gerektiği ifade edildi.
Araştırmanın verilerine göre çalışmaya Avustralya’dan yaklaşık 200 hasta katıldı ve bunların 44’ü Monash Health merkezinde tedavi gördü.
Bilim insanları elde edilen bulguların, diyaliz hastalarında kalp sağlığını korumaya yönelik yeni yaklaşımlar için önemli bir temel oluşturabileceğini belirtti.